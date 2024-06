Nei Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia la pasta fresca senza glutine di Pastai in Maremma

Più sapore e gusto anche per i celiaci: i supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia lanciano la nuova speciale linea di pasta fresca senza glutine, prodotta da Pastai in Maremma, l’azienda di Roberto Delli. Per il lancio della nuova linea, a partire da oggi fino al 31 agosto, sarà applicato uno sconto del 30% sui diversi tipi di pasta in vendita tra i quali gli gnudi senza glutine, pici senza glutine e tortelli ricotta e spinaci senza glutine.

“Il nostro slogan è Maremma sì, ma senza glutine: – spiega Roberto Delli, titolare di Pastai in Maremma – ci siamo preoccupati di studiare la ricetta con il giusto mix di farine gluten free, per consentire anche ai celiaci o alle persone semplicemente intolleranti al glutine che sono in costante aumento, di non privarsi più del piacere di gustare i piatti tipici della cucina maremmana. Spesso le marche di pasta senza glutine in commercio sono basiche, non danno il piacere visivo e non sono certo invitanti come un bel piatto di tortelli. La linea di pasta fresca gluten free di Pastai in Maremma è gustosa esattamente come la pasta fresca della linea tradizionale, perché tutti i ripieni sono gli stessi con un’attenzione costante alla qualità delle materie prime. L’unica differenza è rappresentata dalle farine senza glutine, che utilizziamo per gli impasti aggiungendo addensanti naturali per garantire alla sfoglia la giusta consistenza. Crediamo moltissimo in questo progetto: abbiamo fatto anche un investimento importante, dedicando il nostro stabilimento di Montignoso (Carrara), esclusivamente alla produzione gluten free e concentrando a Grosseto, in via Topazio, tutto il resto, per evitare contaminazioni. Ovviamente ci stiamo impegnando per ampliare la linea di pasta fresca gluten free con nuovi prodotti.”

“La dieta senza glutine è l’unica terapia disponibile per la celiachia e va seguita con rigore per tutta la vita – spiega Cristina Cherubini, coordinatrice provinciale per l’associazione Celiachia aps Toscana –Tale condizione influenza a 360° la quotidianità di chi ne è affetto: molto spesso il momento della condivisione del pasto, soprattutto fuori casa, diventa motivo di ansia ed imbarazzo per il celiaco, a causa della diffusa mancanza di conoscenza della malattia da parte dei ristoratori e di tutti coloro che orbitano attorno a tale universo. I prodotti di Pastai in Maremma, che ho avuto il piacere di assaggiare, creati appositamente per i celiaci da Roberto Delli e dalla sua azienda, rappresentano per me un respiro di normalità, una riscoperta di alcuni dei sapori della nostra tradizione che spesso è quasi impossibile trovare in versione gluten free. Personalmente mi hanno portato indietro nel tempo, a prima della diagnosi, ormai quasi 16 anni fa, quando non c’era nulla di più scontato che gustarsi un piatto di tortelli con il sugo di carne, che in Maremma si sa, spesso è di cinghiale. Spero che il lancio di questa nuova linea possa donare la stessa dolce emozione a tutti quelli che vorranno provare questi prodotti, acquistandoli nei supermercati Conad di Grosseto e Castiglione della Pescaia”.