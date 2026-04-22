Siena, la Torre del Mangia riapre ai visitatori

La Torre del Mangia del Palazzo Pubblico di Siena riapre ai visitatori. Da sabato 25 aprile la torre sarà di nuovo accessibile tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 19, con chiusura biglietteria e ultimo ingresso alle ore 18.15.

Il biglietto singolo per la Torre del Mangia ha un costo di 10 euro, mentre il biglietto cumulativo che comprende il Museo Civico di Palazzo Pubblico e la Torre del Mangia ha un costo di 15 euro. I biglietti e tutte le altre informazioni sono disponibili al link https://museocivico.comune.siena.it/organizza-la-tua-visita.

Informazioni. Per ricevere le informazioni sul Comune di Siena è attivo il Canale Whatsapp. L’iscrizione al canale del Comune è gratuita e può essere effettuata al link https://whatsapp.com/channel/0029VavhmgRKbYML2sHYt60J. E’ possibile seguire il Comune di Siena sulle pagine ufficiali dell’amministrazione di Facebook e Instagram.