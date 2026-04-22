Parco di San Rossore, 25 aprile e 1°maggio tra escursioni, passeggiate e barbecue

Dalla tradizionale scampagnata a San Rossore alle visite in barchino sul lago di Massaciuccoli passando per le passeggiate a Coltano o per le prime giornate sulle spiagge naturali della Lecciona e di Marina di Vecchiano: il Parco si prepara ad accogliere migliaia di visitatori nei due weekend del 25 aprile e del 1 maggio. «L’invito che facciamo a tutti i cittadini che vorranno godere delle bellezze naturali è quello di adottare comportamenti rispettosi dell’ambiente e di tenere il Parco pulito, non abbandonando i rifiuti ma riportandoli nelle proprie abitazioni dove differenziarli – così il presidente del Parco Lorenzo Bani – Per l’occasione rinforzeremo la task-force ambientale composta da Guardiaparco, Carabinieri Forestali, Nogra e Aisa che controlleranno il territorio e spiegheranno quali sono i comportamenti adeguati. A San Rossore gli operai dell’Ente coadiuvati dai ragazzi del servizio civile e dai volontari entreranno in azione per eliminare eventuali rifiuti abbandonati, aggiungendosi al servizio di Geofor che come sempre in questi casi aumenta il numero di cassonetti in Tenuta».

A San Rossore per il classico barbecue sono disponibili quattro aree attrezzate con barriere frangivento ed in questi giorni di massima affluenza, in via eccezionale, in caso di necessità saranno consentiti i barbecue anche nel prato del rondò di Cascine Vecchie, avendo cura di lasciare libera la viabilità e i sentieri. Per le grigliate, possibili dalle 11 alle 16, è necessario portarsi i propri bracieri, del tipo sollevati da terra, e adottare le necessarie cautele avendo cura di lasciare l’area in buone condizioni: bisogna avere a disposizione almeno 5 litri di acqua per sicurezza e per spegnere le braci ed è necessario smaltire le ceneri in contenitori idonei senza gettarle nei cassonetti per evitare il rischio incendi.

La Tenuta, aperta dalle 7.30 alle 19.30, è visitabile in autonomia per quasi la metà dell’estensione sui sentieri segnalati, mentre la parte restante è fruibile con visita autorizzata accompagnati da una guida ambientale. Le guide di VadoeVedo organizzano escursioni fino al mare, tra Cascine Vecchie e Cascine Nuove e alla mieleria, Top5Viaggi propone visite guidate in bicicletta, passeggiate a piedi fra i boschi e le pinete, noleggio bici e ciclocarrozzelle, mentre il centro ippico Equitiamo propone visite a cavallo per principianti ed esperti, per vivere intensamente il contatto con la natura.

Nella zona del lago di Massaciuccoli è possibile visitare La Brilla, porta del Parco e centro informazioni che racchiude antichi macchinari per la brillatura del riso e la collezione ornitologica Gragnani-Rontani e che in questi due fine settimana ospiterà varie iniziative: gruppi scout, corsi yoga, il torneo di serie D di calcio da tavolo, la presentazione del libro ‘Apuan Trek’ con la guida Stefano Pucci e una cena con prodotti apuani, l’incontro ‘Le Voci del lago’ tra le associazioni del territorio con il sostegno del Cesvot. L’Oasi Lipu ‘Riserva del Chiarone’ propone visite guidate sul lago e nella palude coi barchini, servizio di noleggio di canoe e barche a remi, passeggiata libera sui camminamenti in legno e il 1 maggio un’escursione alla ‘Foresta Incantata’ di Migliarino, bosco umido di pianura con le caratteristiche “lame”, animate dalle fioriture primaverili. Tra Marina di Vecchiano ed il lago le guide ambientali di Verde Salmastro propongono tre diverse escursioni: al bosco incantato della Tenuta Salviati, in barchino sul lago e trekking a Bocca di Serchio. A Coltano sarà possibile visitare la Villa Medicea ed esplorare i numerosi sentieri.

Per le visite guidate, consigliata la prenotazione contattando i rispettivi organizzatori.