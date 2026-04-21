Viareggio, riapre la Terrazza panoramica del Principe di Piemonte tra gusto e nuove esperienze

Riapre il 25 aprile uno degli spazi più esclusivi della Versilia: la terrazza panoramica del Grand Hotel Principe di Piemonte, simbolo di eleganza e ospitalità affacciato sul lungomare di Viareggio sin dagli anni ’20.

Situata sul tetto dell’hotel, la terrazza offre una vista a 360 gradi unica nel suo genere, capace di abbracciare il mare e le Alpi Apuane. Un luogo suggestivo dove vivere un’esperienza sospesa tra cielo e acqua, impreziosita anche dalla presenza della piscina panoramica.

“La riapertura di sabato sarà un momento importante – spiega Ariela Duina, general manager del Principe di Piemonte -. Non è uno spazio riservato solo a chi soggiorna in hotel: vogliamo che sia vissuto anche dagli ospiti della città e da tutta la Versilia.Un’apertura che rafforza il legame con il territorio, trasformando la terrazza in un punto d’incontro esclusivo, elegante ma accessibile”.

Con la nuova stagione estiva tornano protagonisti due spazi dedicati al gusto e alla convivialità: La Terrazza Bistrot e La Terrazza Rooftop Bar.

Il ristorante La Terrazza Bistrot propone una cucina firmata dallo chef Giuseppe Mancino, due stelle Michelin e già alla guida del ristorante Il Piccolo Principe all’interno dell’hotel. Il menù si ispira alla tradizione italiana e toscana, con piatti che esaltano sapori autentici e immediati.

I protagonisti sono ingredienti di alta qualità, a partire dal pesce fresco dei pescatori locali e dai prodotti del territorio, reinterpretati in chiave semplice ma raffinata.

Accanto al bistrot, La Terrazza Rooftop Bar offrirà un’esperienza più informale ma altrettanto ricercata, con una cocktail list che spazia dai grandi classici a creazioni originali ispirate all’atmosfera di Viareggio. A completare l’offerta, uno snack menù curato sempre dallo chef Mancino.

La riapertura della terrazza rappresenta un nuovo invito a vivere la Versilia da una prospettiva privilegiata, tra eccellenza gastronomica, panorama mozzafiato e un’accoglienza che continua a rinnovare la tradizione di uno degli hotel più iconici della costa toscana.