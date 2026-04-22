Legambiente, i Circoli toscani lanciano appello alle Istituzioni per promuovere rinnovabili sui territori

L’Assemblea dei Circoli di Legambiente Toscana che si è tenuta 18 aprile scorso, lancia un appello accorato alle Istituzioni Regionali e a tutto il sistema delle Autonomie Locali toscane, affinché si deliberino nel minor tempo possibile la «Legge Regionale sulle Aree Idonee» e «Norma applicativa sulle Zone di Accelerazione» indispensabili per rispettare gli obiettivi – nazionali e regionali – di mitigazione della crisi climatica. L’appello viene lanciato in occasione della 56° edizione della Giornata della Terra segnata dallo slogan “Torniamo a sognare un futuro vivibile sul nostro Pianeta!”.

“Dobbiamo prendere atto della gravità della situazione,” dichiarano i Circoli Legambiente della Toscana. “Le leve per affrontare il riscaldamento globale passano necessariamente da un totale capovolgimento del paradigma energetico, finora fondato sullo spreco e sull’insostenibilità delle fonti fossili (carbone, petrolio e gas). Per questo, vogliamo una legge regionale sulle aree idonee alle rinnovabili che sia redatta in modo chiaro e inattaccabile, per evitare il rischio di contenziosi legali che rallenterebbero il ritmo della transizione. Prima infatti raggiungeremo gli obiettivi di decarbonizzazione, prima riusciremo a riportare sotto controllo gli effetti del global warming, che continuano a colpire duramente gli ecosistemi di tutto il mondo, e in particolare quello che è diventato un vero e proprio hotspot climatico: il nostro Mar Mediterraneo”.

“Dobbiamo anche prendere atto di un’altra evidenza: le fonti fossili grondano di sangue. Un tributo di vite umane, di ingiustizie, di disuguaglianze che non possiamo più permetterci di accettare. Lo scenario geopolitico contemporaneo è sfacciatamente chiaro. Il sistema energetico attuale ci rende fortemente dipendenti dalle importazioni delle fossili, e quando l’offerta si riduce (a causa, ad esempio, delle guerre) subiamo subito un aumento esorbitante dei prezzi su carburanti, gas ed elettricità. Solo la produzione da mix di fonti rinnovabili, se sviluppata in modo armonioso e con gli opportuni accorgimenti per lo stoccaggio dell’energia prodotta, può liberarci da questa dipendenza, intollerabile, promuovendo al contempo una cultura di pace e di interdipendenza tra i popoli.”

“Da ultimo, formuliamo questo appello anche per ragioni di convenienza economica,” concludono i Circoli Legambiente della Toscana. Le rinnovabili sono già tecnologicamente mature, e quindi più vantaggiose di ogni altra fonte energetica. Infatti ARERA stima, oggi, il costo medio dell’energia elettrica a MWh, rispettivamente: a 60-80 € da eolico a terra, 65-85 € da fotovoltaico, quando invece si spende 110-130 € da gas metano e 120-140 € da nucleare. In buona sostanza, quindi, le rinnovabili sono lo strumento migliore e più democratico per aumentare rapidamente la produzione elettrica domestica, riducendo allo stesso tempo il ricorso alle fossili estere. Prima riusciamo ad affrancarci da questa “dipendenza tossica”, prima riportiamo i prezzi dell’energia a valori accessibili, per le famiglie e per le imprese anche toscane. Con una preghiera, che formuliamo ricordando e celebrando il 40° anniversario della tragedia di Chernobyl (26/4/1986 – 26/4/2026): che non si perda altro tempo prezioso nella soluzione salvifica degli SMR nucleari, tanto sbandierati dal Ministro Pichetto Fratin. Una soluzione, a nostro avviso, enormemente costosa, di lunghissima procedibilità realizzativa e soprattutto insicura”.

Infine, secondo i Circoli toscani di Legambiente è necessario che della «conversione energetica» siano protagoniste anche e soprattutto le comunità locali, la cittadinanza, le persone. Solo con la piena partecipazione popolare ai processi decisionali che dovranno condurci a emissioni nette zero, si riuscirà a vincere questa sfida cruciale.