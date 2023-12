Grosseto, dal 22 al 24 dicembre 20% di sconto sulla spesa nei supermercati Conad

Conad chiude il 2023 con tre giorni di spesa veramente speciale nei supermercati di Grosseto. Tutti gli scontrini per gli acquisti fatti il 22, 23 e 24 dicembre saranno scontati del 20%. In questa borsa della spesa straordinaria saranno compresi tutti i prodotti, anche quelli già in promozione.

“Un super sconto del 20% – commenta Paolo Degli Innocenti, presidente della società proprietaria dei supermercati Conad di Grosseto – è l’atto concreto e la conferma che Conad è dalla parte delle famiglie e in genere della popolazione. I tre giorni di promozione sono il nostro modo per fare gli auguri e rendere le festività ancora più belle. Per Conad lo slogan “persone oltre le cose” ha un significato e un’importanza reale. Ovunque cerchiamo di garantire convenienza e qualità. È una modalità che pratichiamo sempre in tutte le nostre attività commerciali dai supermercati alimentari al PetStore, dai distributori alle Parafarmacie.”

Il Super sconto del 20% interesserà esclusivamente i supermercati alimentari, saranno esclusi i Bar, i Distributori e le Parafarmacie. Per poter usufruire dello sconto i clienti dovranno esibire la loro Carta Conad che tutti possono avere gratuitamente.