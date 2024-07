Arezzo, Ermal Meta porta “Buona Fortuna” a Valdichiana Village

Summer Nights 2024 a Valdichiana Village: appuntamenti imperdibili ad ingresso libero con i migliori artisti del panorama musicale italiano che si raccontano e ripercorrono i loro più grandi successi. Shopping a prezzi scontati con oltre 130 punti vendita aperti fino alle 23 in un ambiente unico e “à la page”, quello della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar).

Dopo i Tiromancino di Federico Zampaglione, un’altra straordinaria serata con uno dei più importanti e apprezzati cantautori del panorama musicale italiano: sabato 20 luglio alle 21 il secondo grande evento dell’estate a Valdichiana Village, con la partecipazione di Ermal Meta.

“Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica, format ormai consolidato e apprezzato, vedrà salire sul palco in Piazza Maggiore il cantautore italo-albanese intervistato da Katia Giuliani. Sarà l’occasione per ripercorrere una carriera sempre in ascesa, iniziata con le prime band e proseguita con partecipazioni memorabili al Festival di Sanremo: tra le nuove proposte nel 2016 con “Odio le favole”, l’anno successivo tra i big con “Vietato morire” che si classificherà terza. Il trionfo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, ben piazzata anche all’Eurovision Song contest di Lisbona, in Portogallo. “Un milione di cose da dirti”, terza al Festival del 2021, certifica una vena artistica e una sensibilità uniche, ben riconosciute e apprezzate dal grande pubblico. L’autore e interprete di “Ragazza paradiso”, ha scritto brani indimenticabili per Annalisa, Francesco Renga, Emma, Marco Mengoni, Chiara e Patty Pravo, vanta collaborazioni e duetti con Elisa, Giuliano Sangiorgi dei Negramaro e J-Ax. E in questa estate 2024 propone “Mediterraneo”, hit che fa parte di “Buona fortuna”, album esplicitamente dedicato alla neonata figlia “Fortuna Marie” e presentato al concertone del Primo Maggio a Roma di cui Meta è stato co-conduttore con Noemi.

“Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica, produzione a cura di “FMedia” per Valdichiana Village, che ha affidato il coordinamento artistico a Salvo Ferrara, è ad ingresso libero e prevede l’apertura dei punti vendita fino alle 23, food and drink fino alle 24.

Venerdì 26 luglio, con la conduzione di Manuel Saraca, a Valdichiana Village arrivano gli attesissimi Coma_Cose, duo rivelazione del panorama musicale italiano composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), partner artistici e coppia anche nella vita.