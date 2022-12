Arezzo, il gospel accende la magia del Natale al Valdichiana Village

Il prossimo week end, quello che precede Natale, sarà dedicato essenzialmente alla ricerca dei regali tra gli scintillanti punti vendita del Valdichiana Village, che propone un altro imperdibile appuntamento musicale: nell’elegante contesto di Piazza Maggiore, domenica 18 dicembre dalle 15.30 i visitatori potranno immergersi nella più autentica atmosfera natalizia, grazie all’esibizione di una straordinaria formazione di musica gospel, quella dei “The Pilgrims gospel & Academy Singers”. “Dopo lo speciale brindisi inaugurale con la musica di gran classe dei Less Jazz Quartet e il brillante swing del giorno dell’Immacolata con “Quei bravi ragazzi” – annuncia il center manager del Valdichiana Village Riccardo Lucchetti – sarà ancora una proposta musicale distintiva di alto livello a suggellare il fine settimana di shopping pre natalizio. Ospitiamo un gruppo straordinario diretto dal Maestro Gianni Mini, composto da The Pilgrims gospel & Academy Singers, cinquanta elementi che sapranno incantare e coinvolgere grandi e piccini, grazie ad un repertorio tradizionale e ricco di suggestioni. Abbiamo scelto musica e atmosfera raffinate e piene di calore, per augurare Buone Feste a tutti i nostri visitatori e collaboratori”.

Nato nel 1997 su iniziativa del Maestro Gianni Mini dal quale è tuttora diretto, il coro “The Pilgrims” ècomposto da circa 40 tra cantanti e musicisti provenienti da esperienze formative di vario genere (classica, jazz, pop) con repertorio di prevalente ispirazione spiritual e gospel e brani anche di musica pop. Nel corso della propria attività, ha partecipato a varie manifestazioni e festival nazionali ed internazionali come il Torrita Blues, il Gospel night di Bologna, il Radioliberafestival a Santa Croce sull’Arno, il Narni Jazz Festival, il Festival Gospel di Lucca, il Festival Gospel di Legnago (Vr), il Festival nazionale del cinema, teatro e televisione di Villa Basilica, il Chianti Festival, il Festival Gospel di Varese, l’Estate Fiesolana, esibendosi al Tuscany Hall di Firenze e a importanti manifestazioni benefiche quali Telethon. Ha collaborato a tanti programmi culturali ed iniziative a scopo benefico, facendosi apprezzare in tutto il territorio nazionale anche grazie alla partecipazione a vari programmi di tv nazionali e regionali. Ha partecipato al prestigioso T.I.M. (Torneo Internazionale di Musica) confrontandosi con gruppi corali provenienti da tutta Europa. Negli ultimi anni il Coro The Pilgrims ha tenuto numerosi concerti in vari teatri d’Italia, collaborando con grandi voci della musica internazionale quali le artiste statunitensi Cheryl Porter e Sherrita Duran, concerti e camp specialistici organizzati con The Swingle Singers. Ha condiviso il palco anche con Rick Estrin al Torrita Blues e realizzato alcuni concerti con la cantante Jennifer Vargas. Ha pubblicato due cd: uno intitolato “The Pilgrims”, che riunisce alcuni dei successi della storia del coro gospel e il secondo insieme ai cantanti Gianni Mini e Jennifer Vargas. Il repertorio è composto da spiritual a cappella, senza l’accompagnamento degli strumenti, usando le sole voci come sonorità e le mani per tenere il ritmo, ripercorrendo la storia della musica afroamericana fatta di spontaneità, ritmi, sonorità che vengono dall’anima e che toccano l’anima. Al Valdichiana Village verranno proposti brani strumentali di gospel tradizionale e moderno, accompagnati dalla band musicale e da coreografie che emozioneranno e coinvolgeranno il pubblico in maniera attiva. La band musicale è composta da 4 elementi: pianoforte elettrico, batteria e percussioni, chitarra elettrica, basso/contrabbasso. I solisti sono 12, tutti facenti parte del coro.

Con The Pilgrims, in Piazza Maggiore il coro “Academy Singers”, nato nel settembre del 2010 presso l’Accademia Musicale di Firenze: è una formazione corale che affronta un repertorio che va dal Gospel al Musical fino ai brani più celebri della musica pop. Il coro si è esibito in varie occasioni istituzionali della città di Firenze, come la Festa della Repubblica al Palazzo della Regione ed in vari eventi di beneficenza sempre sotto la direzione di Gianni Mini, cantante con una vasta esperienza sia nell’ambito del Musical (con ruoli da solista in prestigiosi spettacoli come “West side story”, “Porgy and Bess”, “Chicago” e come falsettista in trio nel “Manescalco” diretto dal regista A. Savelli; come attore-cantante con i Teatri del’Invasione; nel musical “Cantando sotto la pioggia” con R. Paganini al Teatro dei Rinnovati di Siena), sia nell’ambito della direzione corale (oltre ad avere fondato e a dirigere “The Pilgrims Gospel”, dirige l’ensemble di musica barocca “Il Capriccio Armonico”, il Coro da Camera dell’Università di Firenze in spettacoli a Palazzo Pitti e Palazzo Vecchio). Inoltre dal 2001 canta nel Coro Ruggero Maghini per le produzioni sinfoniche Rai di Torino, nel Coro del Teatro Comunale d Modena, nel Coro Athestis diretto da F. M. Bressan, con l’ensemble di musica antica I Cantori di Lorenzo, nel coro da camera Ricercare Ensemble, collaborando con l’Orchestra da Camera di Mantova. Sotto la direzione del M° F. M. Sardelli ha cantato come solista con l’Orchestra da Camera Fiorentina e interpreta ruoli solistici come tenore in opere e oratori. Insegna tecnica vocale, coro e interpretazione musical all’Accademia Musicale di Firenze.