Lucca aderisce alla Rete italiana delle Città Circolari: un nuovo passo nella transizione ecologica

Il Comune di Lucca compie un nuovo passo concreto nel percorso verso la sostenibilità ambientale aderendo alla Rete italiana delle Città Circolari, l’iniziativa nazionale promossa dal Comune di Genova in collaborazione con Italia Circolare, recentemente al centro dell’attenzione anche su Il Sole 24 Ore.

Con questa adesione, approvata dalla Giunta comunale, Lucca si inserisce tra le città protagoniste di una rete che nasce per affrontare in modo strutturale le sfide della transizione ecologica, favorendo modelli urbani più sostenibili, resilienti e competitivi.

L’ingresso nella Rete rappresenta l’evoluzione naturale di un percorso già avviato negli ultimi anni. L’amministrazione comunale ha infatti sviluppato numerosi progetti legati all’economia circolare e alla sostenibilità, rafforzati anche da importanti riconoscimenti a livello nazionale. Nel 2025, la città ha ottenuto il titolo di “Capitale del riciclo della carta” ed è stata sede della Paper Week, il più grande evento nazionale dedicato alla formazione e informazione sul riciclo di carta e cartone.

Un impegno che si è consolidato nel tempo anche attraverso l’adesione alla Rete delle Città di Carta e la partecipazione alle iniziative legate alla sostenibilità, come quelle organizzate nell’ambito di Verdemura e della Paper Week 2026.

La Rete italiana delle Città Circolari si configura come uno spazio stabile di confronto, collaborazione e coprogettazione tra amministrazioni locali, con l’obiettivo di condividere buone pratiche, sviluppare progetti comuni e rafforzare la capacità delle città di intercettare risorse e opportunità a livello nazionale ed europeo.

L’adesione al Manifesto fondativo della Rete – che sarà sottoscritto dall’assessore all’ambiente Cristina Consani – rappresenta una dichiarazione di intenti volta a promuovere politiche urbane sempre più integrate, inclusive e orientate alla rigenerazione ambientale e sociale.

«Lucca è già oggi un punto di riferimento sui temi dell’economia circolare e della sostenibilità – dichiara l’assessore Cristina Consani – L’ingresso in questa rete nazionale ci permette di valorizzare il lavoro fatto, ma soprattutto di confrontarci con altre realtà, condividere esperienze e costruire insieme nuove opportunità per il futuro delle nostre comunità».

L’adesione non comporta oneri economici per l’ente, ma apre la strada a nuove sinergie e progettualità, rafforzando il ruolo di Lucca nel panorama nazionale delle politiche ambientali.

“In un contesto in cui le città sono sempre più centrali nella sfida climatica e nella gestione sostenibile delle risorse – aggiunge Consani – Lucca conferma così la propria volontà di essere protagonista attiva della transizione ecologica, contribuendo alla costruzione di modelli di sviluppo più sostenibili e innovativi”.