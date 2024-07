A Valdichiana Village la grande notte dei Tiromancino

Appuntamenti imperdibili ad ingresso libero con i migliori artisti del panorama musicale italiano che si raccontano e ripercorrono i loro più grandi successi. Shopping a prezzi scontati con oltre 130 punti vendita aperti fino alle 23 in un ambiente unico e “à la page”, quello della Land of Fashion di Foiano della Chiana (Ar). Spetta ai Tiromancino, venerdì 12 luglio alle 21, aprire il primo dei grandi eventi dell’estate a Valdichiana Village.

Il format consolidato, “Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica, ospita l’atteso Federico Zampaglione in Piazza Maggiore. L’artista, rispondendo alle domande di Gianluca Giurato, ripercorrerà le tappe principali di una folgorante carriera iniziata agli albori degli anni ‘90 e tutt’ora fulgida. Ne è passato di tempo da capolavori come “La descrizione di un attimo”, “Due destini”, “Per me è importante”, da gioielli come “Un tempo piccolo” e “Non escludo il ritorno” che hanno suggellato la collaborazione con Franco Califano, da dipinti musicali cinematografici del calibro di “L’alba di domani”. Eppure la vena creativa non è mai venuta meno, anzi si è sviluppata su binari sempre originali, che hanno contribuito alla genesi di un successo dietro l’altro, brani destinati ad assurgere ogni volta ad autentici manifesti generazionali: “Piccoli miracoli”, “Tra di noi”, “L’ultimo treno della notte”, “Dove tutto è a metà”. Fino a “Puntofermo”, sorprendente hit dell’estate 2024. Ne ha da raccontare Federico Zampaglione al grande pubblico di Valdichiana Village.

Di assoluto rilievo anche gli altri artisti attesi a Valdichiana Village nell’ambito di “Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica: sabato 20 luglio, intervistato da Katia Giuliani, l’eclettico e virtuoso Ermal Meta, neo papà e vincitore del Festival di Sanremo nel 2018 in coppia con Fabrizio Moro con “Non mi avete fatto niente”, recentemente anche conduttore, con Noemi, del “Concerto del Primo Maggio”. Venerdì 26 luglio, con la conduzione di Manuel Saraca, gli attesissimi Coma_Cose duo rivelazione del panorama musicale italiano composto da Fausto Lama (pseudonimo di Fausto Zanardelli) e California (pseudonimo di Francesca Mesiano), partner artistici e coppia anche nella vita.

“Radio Subasio Music Club live”, un appuntamento in parole e musica, produzione a cura di “FMedia” per Valdichiana Village, che ha affidato il coordinamento artistico a Salvo Ferrara, è ad ingresso libero e prevede l’apertura dei punti vendita fino alle 23, food and drink fino alle 24.