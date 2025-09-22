Pisa, domenica a San Rossore con Plastic Free per pulire la spiaggia del Gombo

Domenica 28 settembre quinta edizione della pulizia organizzata dall’associazione Plastic Free Onlus in collaborazione con l’Ente Parco Regionale di San Rossore Migliarino Massaciuccoli, Geofor ed il Comune di Pisa. Arriveranno volontari da tutta la Toscana per pulire gli arenili dai rifiuti che dai fiumi e dal mare finiscono sulle nostre spiagge, anche su quelle naturali e protette di San Rossore. Un’iniziativa che pone i riflettori su queste problematiche che vanno risolte all’origine.

Ritrovo alle 8.30 a Cascine Vecchie nei pressi del viale del Gombo. Qui verranno spiegate ai volontari le modalità particolari con cui deve avvenire la raccolta in un ambiente delicato, in particolare è necessario lasciare sulla spiaggia i legni, parte integrante dell’ecosistema dunale e fondamentale per il suo mantenimento. Dal punto di raduno le persone verranno trasportate sulla spiaggia con i mezzi messi a disposizione tramite il centro visite (capienza massima 150 persone). Arrivati sull’arenile i volontari inizieranno a spostarsi sulla spiaggia per raccogliere i rifiuti. Il link per l’iscrizione è https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/12659/28-set-pisa, massimo 150 iscritti per la capienza dei trasporti.

La giornata si inserisce in un percorso che il Parco ha intrapreso e che lo hanno visto protagonista nazionale con l’app MayDayEarth, uno strumento di cittadinanza attiva per promuovere campagne di pulizia in tutto il territorio. La spiaggia della Tenuta di San Rossore è un’area protetta racchiusa dalle foci dell’Arno e del Serchio, accessibile con guida escursionistica ambientale e con numeri limitati. In questo territorio si può esprimere nella sua naturalità l’ecosistema dunale, habitat ideale per la nidificazione di specie in pericolo come il Fratino e la tartaruga Caretta caretta.