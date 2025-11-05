Nominati nuovi vertici di Confartigianato Giovani Imprenditori Toscana: Christian Pergola presidente

Nell’assemblea che si è tenuta a Firenze, presso la sede di Confartigianato Imprese Toscana, sono stati nominati i nuovi vertici del movimento Confartigianato Giovani Imprenditori Toscana. È stato eletto presidente Christian Pergola, titolare dell’azienda Midable di Prato, agenzia di marketing e comunicazione. Christian Pergola è attualmente presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Prato. Sono state nominate vicepresidenti Laura Paffetti, libera professionista e presidente dei Giovani Imprenditori di Arezzo e Chiara Bruni presidente della sezione di Siena del movimento e titolare di Grizzly Studio, agenzia creativa che si occupa di grafica pubblicitaria, web design e marketing sul web. Laura Paffetti è stata nominata vicepresidente vicario. Il neopresidente ha dichiarato: ” Ringrazio innanzitutto il presidente uscente Giancarlo Mannini per il prezioso lavoro svolto in questi anni. Sono onorato per l’incarico di presidente dei Giovani Imprenditori di Confartigianato Imprese Toscana, una responsabilità che accolgo con grande entusiasmo e determinazione. Ringrazio l’Assemblea del movimento per la fiducia e prometto il massimo impegno per rappresentare al meglio le istanze dei giovani imprenditori che animano la nostra rete. Il nuovo vertice del movimento è composto da persone di grande competenza, con professionalità diverse, disponibili al confronto. Il nostro impegno sarà in particolare concentrato sui temi della formazione, dell’innovazione e della transizione digitale, per rendere le nostre imprese più competitive. I Giovani Imprenditori vogliono incidere sul futuro del nostro Paese e creare un contesto favorevole per chi vuole fare impresa”.

Il movimento Confartigianato Giovani Imprenditori ha lo scopo di favorire lo sviluppo dell’imprenditorialità giovanile e di promuovere e sostenere azioni di formazione imprenditoriale, manageriale e culturale. Si propone di potenziare la funzione dell’associazionismo e della rappresentanza e di diffondere la consapevolezza della funzione socioeconomica e politica dell’impresa artigiana e del suo contributo all’occupazione. È nato nel 1987 e associa a livello nazionale attualmente circa 80.000 imprenditori di età inferiore a 40 anni, si articola in 80 gruppi territoriali presenti in tutto il Paese.