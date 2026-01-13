Arezzo, una giornata dedicata alla fisarmonica da Proxima Music

Una giornata dedicata alla fisarmonica da Proxima Music. L’appuntamento è fissato per sabato 17 gennaio quando, a partire dalle 15.00, la scuola di musica cittadina ospiterà un ciclo di lezioni gratuite dedicate alla scoperta e all’approfondimento di uno strumento versatile ed espressivo, capace di attraversare generi ed epoche diverse che spaziano dalla tradizione popolare alle sonorità più moderne. Gli incontri saranno tenuti dal maestro Gian Luca Stocchi nella sede di Proxima Music in via Severi con l’obiettivo di far vivere un primo approccio alla fisarmonica a bambini, ragazzi e adulti, favorendo un’esperienza diretta capace di unisce ascolto, pratica e conoscenza delle caratteristiche tecniche.

L’iniziativa offrirà l’opportunità di entrare in contatto con uno strumento che stimola creatività, coordinazione, manualità ed espressività interpretativa in virtù dell’utilizzo simultaneo delle mani e del mantice attraverso una proposta musicale completa tra melodia, armonia e accompagnamento. Tutto questo, assecondando ogni genere musicale: la fisarmonica, infatti, è solitamente associata a brani classici, popolari e folcloristici ma permette di interpretare anche canzoni moderne e contemporanee di jazz, blues e pop per permettere ai singoli allievi di sviluppare il loro stile e di esprimersi con la massima libertà. A tenere le lezioni sarà Stocchi che, diplomato in composizione al Conservatorio “Cherubini” di Firenze nel 1999, ha approfondito i propri studi nella direzione d’orchestra e nella fisarmonica classica, ottenendo premi e riconoscimenti in alcuni dei più importanti concorsi internazionali. Dopo aver diretto il coro “Città di Sansepolcro” e la camera d’archi “Luigi Mori” di Città di Castello, questo musicista ha scelto di porre la propria esperienza anche al servizio delle giovani generazioni con l’insegnamento all’istituto “Heinze” di Montepulciano e, da questo anno didattico, a Proxima Music di Arezzo. Per ulteriori informazioni e per iscrizioni all’open day è possibile visitare il sito www.proximamusic.academy.