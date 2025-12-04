In Casentino un dicembre ricco di convegni, feste, escursioni e laboratori

Un dicembre tra convegni, feste, escursioni e laboratori diffusi per l’intero Casentino. Il nuovo mese sarà scandito da un ricco programma di iniziative promosse da EcoMuseo del Casentino, Museo dell’Arte della Lana di Stia e Museo Archeologico del Casentino di Bibbiena, tre realtà che hanno unito le forze nel sistema MEC – Musei ed EcoMusei del Casentino con l’obiettivo di procedere a una comune azione di valorizzazione del patrimonio culturale, storico e paesaggistico della vallata.

La prima data segnata sul calendario è sabato 6 dicembre quando, dalle 9.00 alle 13.00, prenderà il via il corso gratuito “Cibo locale-globale” con un incontro on-line introduttivo che presenterà finalità e argomenti di una formazione che sarà ospitata dallo Spazio CURA di Poppi per approfondire i temi dell’alimentazione sostenibile, del consumo consapevole e del rapporto tra cibo, territorio e comunità. Questa iniziativa è promossa dall’Unione dei Comuni Montani del Casentino tramite l’EcoMuseo del Casentino e, tenuta dai formatori di Slow Food Toscana, stimolerà riflessioni su come le scelte alimentari quotidiane possano contribuire alla tutela dell’ambiente e al rafforzamento della comunità locale, con iscrizioni ancora aperte alla mail ecomuseo@casentino.toscana.it. Lunedì 8 dicembre, invece, terminerà il programma della rassegna Festa Saggia nel versante casentinese con la tradizionale sagra della polenta e del baldino dolce di Faltona organizzata dalla locale Pro Loco con l’EcoMuseo del Casentino che sarà aperta alle 12.30 dal pranzo su prenotazione e che proseguirà dalle 14.30 con un mercatino con prodotti tipici del territorio, con le degustazioni e con la musica dal vivo del gruppo popolare I Badalischi.

Una giornata dedicata a Pietro Leopoldo d’Asburgo-Lorena sarà poi domenica 14 dicembre per celebrare i duecentosessant’anni dal suo insediamento come Granduca e dall’avvio di una stagione che trasformò la Toscana in un modello europeo di modernità. Il programma sarà aperto alle 10.00 dall’escursione “I tre castelli di Catenaia” con camminata di circa dodici chilometri con partenza da Chitignano per scoprire la storia del territorio tra antiche fortificazioni e paesaggi che raccontano l’impatto duraturo delle politiche modernizzatrici di Pietro Leopoldo. Le celebrazioni proseguiranno successivamente alle 16.00 con un convegno ospitato dalla sala multimediale del Comune di Castel San Niccolò dal titolo “Castel San Niccolò al tempo del Granduca Leopoldo” dove lo storico Riccardo Bargiacchi tratterà le riforme e le leggi granducali lette alla luce dei documenti conservati nell’archivio storico comunale.

Un doppio laboratorio creativo a tema natalizio sarà ospitato alle 10.00 di sabato 6 dicembre e alle 16.00 di sabato 20 dicembre dal Museo Archeologico del Casentino: in “Magie di carta sotto l’albero”, consigliato per bambini tra i sei e i dieci anni, Paola Calabretta guiderà nell’utilizzo di materiali di recupero, carta e forbici per realizzare una decorazione ispirata alla tecnica del “book folding”. Un ciclo di appuntamenti sarà anche ospitato dal Museo dell’Arte della Lana a partire dalle 11.00 di domenica 7 dicembre con uno speciale tour guidato tra storia, arte e tradizione alla scoperta del lanificio di Stia in un percorso dove toccare con mano questa antica arte tessile per comprendere professioni, strumenti e processi dalle materie prime alla filatura, fino alla tessitura e alla colorazione. Le stanze di questo museo, inoltre, continueranno ad animarsi con diversi workshop pratici insieme ad artigiani e artisti: un corso di riciclo creativo e tessitura con Dea Leidi sarà alle 10.00 di domenica 7 dicembre, un corso di uncinetto con Linda Masetti sarà alle 15.00 di domenica 7 dicembre, e un corso di decorazioni natalizie con Vania Papavero e Paola Calabretta sarà alle 15.00 di sabato 6 dicembre e sabato 13 dicembre. Ulteriori informazioni sul programma di Musei ed EcoMusei casentinesi sono disponibili sul sito www.musei-ecomusei-casentino.it.