SIENA – Welc(h)ome: parte la campagna abbonamenti Virtus 2022/2023

“Welc(h)ome”. E’ questo il nome della campagna abbonamenti della Stosa Virtus Siena per la stagione 2022/2023 che la società di Piazzetta Don Perucatti disputerà in serie C Gold.

Un campionato che si presenta più agguerrito che mai, con tante squadre che si presentano ai nastri di partenza rinforzate e pronte a dare battaglia e che, per la prima volta, vedrà raggruppate le tre squadre senesi.

L’abbonamento annuale intero per tutte le partite casalinghe della Stosa avrà il costo di 70€. Il ridotto, riservato invece ai soci Virtus, agli under 18 e agli over 70 costerà 40€. Per quanto riguarda i biglietti singoli per le partite, questi verranno venduti al prezzo intero di 10€, con il ridotto a 5€ riservato sempre a soci, under 18 e over 70. L’ingresso al palazzetto sarà invece gratuito per tutti i tesserati Virtus.

INTERO: ABBONAMENTO 70€ / PARTITA SINGOLA 10€

RIDOTTO (Soci Virtus, Under 18, Over 70): ABBONAMENTO 40€ / PARTITA SINGOLA 5€

TESSERATI VIRTUS: Gratuito

La vendita degli abbonamenti prenderà il via il pomeriggio di venerdì 23 Settembre presso il bar e la segreteria Virtus al PalaPerucatti. Per info contattare la segreteria al numero 0577221055. Un premio speciale sarà riservato al primo abbonato della stagione, che riceverà in regalo una maglia da gioco Virtus! Sarà premiato anche colui che sottoscriverà il secondo abbonamento stagionale con una sovramaglia della prima squadra rossoblu.