PISA – L’erba voglio cresce solo nel Parco, a San Rossore incontro della rassegna dedicato alle piante

Martedì 26 luglio alle 18.30, presso il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove a San Rossore, si terrà l’incontro ‘L’erba voglio cresce solo nel Parco’ con il professor Paolo Emilio Tomei, autore de ‘L’Erbario Pisano’ e Francesco Mati co-autore con Francesca Petrucci del libro ‘Linn e il segreto dell’erbario alchemico’ (MdS editore). Si parlerà dei progetti per lo studio ed il ripristino delle piante caratteristiche del territorio, viaggiando tra suggestioni letterarie e distopie, per ricordare la necessità di salvaguardare l’ambiente ed il nostro futuro.

La rassegna ViviParco è organizzata dell’Ente Parco con la Regione Toscana, con il contributo della Fondazione Pisa ed il patrocinio del Comune di Pisa, e si tiene dal 28 giugno al 31 luglio. La location principale è il giardino di Villa Giraffa a Cascine Nuove, a pochi passi dall’attracco del battello e dove passerà la ciclopista tirrenica prima di incrociarsi con la ciclopista dell’Arno grazie al futuro ponte ciclopedonale per San Piero. Un posto scelto sia per promuovere la mobilità green sia per valorizzare e far conoscere un’area caratteristica di San Rossore. Durante tutti gli eventi presso il centro Giacomini è possibile visitare la mostra ‘Perturbamento’ con le opere degli studenti del Liceo Artistico Russoli.