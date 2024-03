Il web oggi accoglie innumerevoli siti dedicati alla cartomanzia

E’ forse la tendenza dell’essere umano a valicare i limiti dell’interpretazione razionale a giustificare il ricorso alla lettura dei tarocchi che notoriamente viene vista da coloro che la richiedono come uno strumento attraverso cui leggere l’ignoto. Il desiderio da parte del cliente di accogliere il parere dei cartomanti sulle vicende relative ad una relazione amorosa in crisi e soprattutto sulle sue dinamiche future rappresenta il motivo per cui non poche persone si avvicinano con curiosità al mondo esoterico. In particolare lo stimolo ad abbracciare i responsi delle carte viene offerto dalla preziosa opportunità di individuare soluzioni decisive in breve tempo per mettere al riparo il rapporto di coppia da un esito certamente fallimentare. La velocità con cui i consulti di cartomanzia giungono a conclusioni rilevanti, dunque, risponde all’esigenza vitale di preservare la propria favola d’amore da eventi che ne possano definitivamente compromettere il prosieguo. In passato la pubblicità di chi svolgeva questo particolare mestiere si concentrava sulla presenza di annunci in riviste specialistiche o in quelle dedicate al gossip mentre allo stato attuale buona parte dell’attività promozionale dei protagonisti di questo ambito lavorativo si sviluppa sul web. Peraltro sono ormai più di venti anni che a fornire una lettura dei tarocchi agli utenti sono imprese che, dotate di un call center attivo per molte ore al giorno, veicolano al telefono servizi esoterici. I siti internet laddove pubblicano solide garanzie di riuscita e indicano i costi telefonici che l’utente dovrà sostenere per dialogare con un cartomante invadono la rete attraverso sofisticate tecniche di marketing. Risulta corretto quindi affermare che, sia pure rispettose dei parametri interpretativi tradizionali che caratterizzano la lettura delle carte, tali aziende usufruiscono della comunicazione contemporanea per reperire un numero elevato di potenziali clienti.

Le campagne pubblicitarie sul web scelte dai nuovi cartomanti

Numerose sono le vetrine virtuali che presentano una categoria specificamente destinata alla promozione di società che assicurano ai loro clienti una interpretazione dei tarocchi al telefono. Al loro interno è infatti facile imbattersi in slogan efficaci che segnalano la capacità di predire il futuro da parte degli operatori esoterici inseriti nei call center di tali aziende. La certezza sulla possibilità di risolvere rapidamente dissidi nella coppia costituisce l’essenza del messaggio dominante che queste imprese hanno intenzione di palesare al fine di attirare l’attenzione degli utenti. I titolari, consapevoli cioè di rispondere alla ricerca di soluzioni immediate, fanno leva su questa urgenza per convincere i potenziali clienti a scegliere il talento irrinunciabile del loro team. I consulti di cartomanzia telefonica aprono le porte ad un innovativo rapporto con il professionista esoterico che, diversamente dalla prassi del passato, regala al telefono in qualsiasi momento della giornata osservazioni sugli eventi controversi accaduti nella vita privata degli utenti. Gli appuntamenti presso il suo studio non sono più necessari perchè è esclusivamente al telefono che si svolgono le sedute orientate verso una puntuale lettura dei tarocchi. Come ogni altra azienda che vuole affermarsi sulla rete, anche l’impresa che propone consulti di cartomanzia telefonica utilizza le più moderne tecniche di web marketing sulla base dei suggerimenti promossi da consulenti competenti. Il che vuol dire ad esempio che la vetrina aziendale acquisirà una visibilità mediatica eclatante attraverso i cosiddetti link sponsorizzati generati da Google, ma soprattutto tenderà a conquistare sul noto motore di ricerca le prime posizioni con riferimento alle parole chiave più digitate dagli utenti. I fatturati di rilievo ai quali approdano queste aziende confermano che internet è una formidabile piattaforma pubblicitaria i cui risultati sono inferiori soltanto a quelli conquistati per mezzo degli spot televisivi.

Il successo imperituro dell’interpretazione dei tarocchi

A testimoniare la crescente richiesta da parte degli utenti di valutare complessi episodi della vita di coppia sono gli innumerevoli siti presenti su internet che pubblicizzano consulti di cartomanzia al telefono seri e professionali. Visitati quotidianamente da centinaia di persone, tali vetrine virtuali vengono di frequente aggiornate dai loro titolari con promozioni e servizi allo scopo di conquistare la fiducia di un numero sempre più alto di clienti. Un mestiere dalle antiche tradizioni continua pertanto ancora oggi a suscitare l’interesse di molti individui che, animati dal desiderio di recuperare la tranquillità familiare da tempo svanita, si rifugiano nei tarocchi per scoprire verità sfuggite ad un atteggiamento razionale. Cartomanti intuitivi e esotericamente preparati, quindi, rappresentano agli occhi degli utenti figure professionali capaci di restituire serenità alle tumultuose relazioni amorose.