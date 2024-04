Cucina, Billis porta a Milano i sapori della Maremma toscana

Apre sabato 27 aprile, a Milano, in Via Gaspare Spontini 4, dalle ore 12.00, il primo punto vendita lombardo del progetto Billis, un format culinario che ha come obiettivo quello di esaltare l’artigianalità culinaria della Toscana, rivisitata in un format attraente per tutte le persone che amano lo street food.

Billis è nato nel 2017. Partito da un casolare di campagna ed evolutosi sulla base dell’esperienza maturata in giro per l’Italia a bordo dei Billis trucks, in grandi eventi e vicino ai palchi dei grandi concerti, ha decisamente preso il volo.

Gli imprenditori che hanno creato tutto questo sono tre giovanissimi ristoratori, Salvatore Billi, Domenico Billi e Marco Terracciano, la cui abililtà è stata quella di aver inventato un nuovo ed originale modo di proporre le materie prime del territorio, con uno spirito completamente attuale e rivolto ai giovani.

Dopo un recente rebranding sull’immagine, che li ha portati a caratterizzare in stile urban la loro vision aziendale (creata dall’agenzia Semanto), si sono lanciati in tanti nuovi progetti che li hanno visti protagonisti ad ogni evento di rilievo del 2023 ( Gran Premio di Monza, Atp Finals a Torino, 4 Nazioni di rugby a Roma, Lucca Comics, ecc) così come in piazze quali Lecco, dove sono presenti in sede stabile all’interno del Lecco Hostel.

La prossima apertura milanese e la volontà di aprire in altre città sul suolo nazionale, costituiranno il punto di partenza per portare la grinta e la qualità dei prodotti fatti con materie made in Italy ovunque.

La continua ricerca e sperimentazione li ha portati così a diventare un progetto culinario di respiro nazionale.

Oggi il mondo di Billis è un luogo dove tradizione e ricerca si fondono costantemente.

La scelta accurata della “ciccia” toscana si adatta perfettamente ai suoi Bun artigianali fatti con la tradizionale ricetta di famiglia, una vera esperienza gourmet.

Le carni utilizzate vengono scelte dal loro allevamento in Maremma, e macinate con una tecnica speciale. Le salse artigianali esaltano i sapori abbinate alle carni.

Il loro claim ormai diventato un mantra ricorrente sui social chiude sempre le storie raccontate da uno dei fondatori…. Maremma Bona!