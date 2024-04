Siena, a Chiusdino la seconda e ultima selettiva del tricolore Junior Motocross

Per la seconda ed ultima Selettiva Zona Nord Ovest, il Campionato Italiano MX Junior farà tappa nel fine settimana del 27 e 28 aprile sul circuito senese di Chiusdino, segnando la conclusione della fase di qualificazione regionale, la seconda di questa stagione dopo le intense sfide di Cremona dello scorso 10 marzo.

Questa tappa, già considerata la gara decisiva per l’accesso alle finali, offre l’ultima opportunità di qualificazione al Campionato italiano.

Ma sarà una giornata decisiva anche per i Debuttanti, che si sfideranno per la prestigiosa “Coppa dell’Avvenire”. Questo trofeo, ricco di storia, è stato alzato da piloti che in seguito hanno brillato a livello internazionale. Tuttavia, per loro rappresenterà l’unico varco valido per accedere alle finali nella categoria Cadetti, riservato esclusivamente ai primi tre classificati!

Parallelamente, continua l’entusiasmante sfida del Challenge Yamaha bLU cRU in tutte le classi, una classifica speciale che apre le porte alla finale europea.

Pista pronta a Chiusdino dove l’organizzatore Chiusdino MX Park, gestore dell’evento in collaborazione con il promoter Off Road Pro Racing, ha allestito al meglio il tracciato apportando interessanti modifiche sia dal punto di vista tecnico che spettacolare, nell’area di partenza e di arrivo, inserendo un tratto più tecnico per aggiungere ulteriore selezione alle sfide, portando adesso lo sviluppo della pista a circa 1.850 metri. È stata inoltre ampliata l’area del paddock per accogliere nel migliore dei modi i piloti con i loro camper e camion-officina.

A scendere in pista nel week end saranno circa 180 concorrenti suddivisi tra classi 125, Senior, Junior, Cadetti e Debuttanti.

Il programma prevede per sabato 27 prove ufficiali dalle 11 e, a seguire, le varie sessioni di qualifica. Domenica Warm up dal mattino e, in successione, le varie finali di categoria che assegneranno i punti necessari per l’accesso alle finali nazionali. Nel ricco programma del weekend, oltre alle gare riservate alle selettive nazionali, è stato riservato anche uno spazio per i Primi passi, un vero e proprio corso di guida per bambini, anche esordienti, tenuto dai tecnici di Federmoto.

I protagonisti del weekend

Si preannuncia altamente spettacolare l’affollata classe 125 dove il protagonista in graduatoria provvisoria è il pilota locale Brando Rispoli (TM – Torre della Meloria), grossetano classe 2007, che vanta 250 punti, nell’ordine davanti al lombardo Riccardo Pini (MCV Motorsport) con 210 punti. Al terzo posto è posizionato l’aretino Alessandro Traversini (Ktm – MC La Rocca Asd) con 170.

La classifica del challenge Yamaha bLU cRU della ottavo di litro vede in testa il ligure Giorgio Orlando (Yamaha – Liguria Racing), davanti al lombardo Gabriele Rossi (Yamaha – Lumezzane) e al piemontese Riccardo Perrone (Yamaha – Lumezzane).

Tra i Senior della 85cc (moto fino a 85cc 2T – fino a 150cc 4T), il forte pilota lombardo Edoardo Riganti (Husqvarna – MC Gorlese – Manetta Team) ha vinto con largo margine l’unica manche disputata a Cremona ed è l’attuale tabella rossa di queste selettive con 250 punti. In seconda posizione ancora un lombardo, con Luis Santeusanio (Ktm – Mariano Comense) con 210 punti, mentre al terzo posto è l’aretino Andrea Uccellini (Husqvarna – AU 353 Motorsport) con 170 punti.

Nel challenge Yamaha bLU cRU Senior 85 capolista in graduatoria provvisoria di campionato è il piemontese Nicolo Bertacco (Yamaha – Unione Sportiva Armeniese). Al secondo posto il lombardo Vico Tancredi (Yamaha – Pinerolo Quadrifoglio) e terzo il sardo Francesco Grosso (Yamaha – Il Castello Sardara).

E siamo alla Junior 85 (moto fino a 85cc 2T – fino a 150cc 4T), dove il lombardo Pietro Riganti (Husqvarna – MC Gorlese – Manetta Team) ha imitato il fratello nella categoria maggiore stravincendo la categoria aggiudicandosi l’unica finale di giornata e mettendo nel carniere 250 punti. Alle sue spalle troviamo un altro lombardo, Dominick Maifredi (Ktm – Berbenno), un gradino sotto al vincitore con 210 punti, ma con già un’ottima velocità al suo primo anno nella categoria superiore. Terza posizione per un altro lombardo Giacomo Dondè (GasGas – 3MX Motorsport) che a Cremona ha agguantato il podio nei giri finali della gara dopo una partenza a ridosso della top-5 e ora a 170 punti.

La classifica del challenge Yamaha bLU cRU degli Junior 85 vede in prima fila il piemontese Thomas Bertacco (Yamaha – Unione Sportiva Armeniese), che precede il lombardo Vico Tancredi (Yamaha – Pinerolo Quadrifoglio) e terzo il pilota sardo Francesco Grosso (Yamaha – Il Castello Sardara).

Si cambia cilindrata passando ai più piccoli, con i Cadetti 65 (moto fino a 65 2Tcc), dove Nicolo Fratacci (Ktm – MC Verolese) arriverà a Chiusdino da leader con la tabella rossa, grazie a due manche al vertice, con un primo e un secondo posto, nella precedente prova lombarda. All’avversario Brando Danesi (Husqvarna – GS Fiamme Oro), sfortunato nella prima manche dove ha chiuso 15° e vincitore in gara-2 dopo aver condotto interamente la sessione, il secondo gradino del podio di giornata che vorrà migliorare in terra toscana. Daniel Corda (Ktm – Il Castello Sardara) si trova attualmente in terza posizione dopo aver fatto registrare un quarto e un terzo posto a Cremona.

Il lombardo Francesco Vitale (GS Fiamme Oro) è il capofila nel challenge Yamaha bLU cRU Cadetti 65, davanti al sardo Samuel Cugusi (Yamaha – Lazzaretto).

E siamo ai più piccoli praticanti, i Debuttanti 65 (moto fino a 65 2Tcc), dove i primi tre protagonisti sono tutti lombardi. Gabriel Negri (GasGas – 3MX Motorsport) è stato sinora il più bravo a destreggiarsi nel primo round, e in entrambe le manche è stato il più veloce tagliando sempre il traguardo davanti a tutti e ora deve gestire i 500 punti conquistati. In seconda posizione con 380 punti staziona Edoardo Beretta (GasGas – Berbenno), quindi Filippo D. Zanelli (Husqvarna – Verolese) con 270 punti.

Ben nutrita anche la pattuglia dei piloti toscani, schierati nelle rispettive classi, con oltre 40 presenze provenienti da tutte le province della regione.

Il Paddock è dotato di ristorante e bar e nell’occasione, venerdì e sabato sera, sarà possibile gustare anche l’ottima varietà di pizze in menù.

Il Chiusdino MX Park, storico circuito di gare nazionali e regionali e sede di allenamenti di alcuni dei più grandi nomi del crossismo, presenta la pista senese in perfette condizioni.

Per info, contattare l’organizzazione ai seguenti recapiti: +39 339 727 1230 – chiusdinomxpark@libero.it