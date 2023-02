Grosseto, al Conad arrivano i mieli rari di Maremma dell’azienda Zipeto

L’oro di Zipe è il marchio lanciato dall’azienda agricola maremmana Nicola Zipeto che si sta affermando per la produzione di mieli di alta qualità, realizzati nel massimo rispetto delle api e della biodiversità, tra i quali spiccano i mieli rari come quello di Paulownia e di Facelia.

A partire da sabato 11 febbraio nei supermercati Conad di Grosseto ad Aurelia Antica, via Senegal e via Scansanese l’azienda Zipeto sarà presente con 4 varietà di miele: Pawlonia; Trifoglio bianco; Acacia e Castagno.

“La nostra è una piccola azienda a conduzione familiare – spiega Nicola Zipeto – che punta più sulla qualità che sulla quantità di miele prodotto. Durante tutto l’anno ci occupiamo del benessere delle api. In inverno, ad esempio, seminiamo una serie di piante, come la senape e le rape, che possano garantire nutrimento anche nei periodi più freddi, e attraverso lo spostamento degli alveari per seguire le fioriture, siamo riusciti a produrre ben 9 differenti tipi di miele. Il prodotto principe è il miele di Paulownia che produciamo grazie alla presenza nella nostra azienda di 7600 piante. Si tratta di un miele raro, caratterizzato dal sapore dolce con note floreali, ottimo antisettico e antibatterico ed è un miele a lenta cristallizzazione. Produciamo anche il miele di Facelia, ricco di vitamine, proteine e sali minerali, ideale per tisane e preparazioni di dolci. Il miele di trifoglio bianco è molto chiaro, quasi trasparente e ha un aroma estremamente delicato. Poi abbiamo il miele di castagno, che è considerato un antinfiammatorio naturale, ricco di vitamina b e c ed è delizioso con i formaggi. Produciamo inoltre il miele di acacia che è in assoluto il monofloreale più apprezzato e diffuso in Italia per il suo sapore delicato. E anche il miele di rosmarino, di marruca, girasole ed eucalipto.”

L’azienda agricola di Nicola Zipeto si trova in località Casotto dei Pescatori, nel comune di Grosseto.