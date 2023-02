Siena, il Comune riapre il bando per la deputazione generale della Fondazione Mps Errore procedurale nel precedente bando

Siena, il Comune riapre il bando per la deputazione generale della Fondazione Mps

Per un errore procedurale nel bando, il Comune ha la necessità di riaprire il bando per la designazione di un deputato della deputazione generale della Fondazione Monte dei Paschi, in sostituzione di un membro dimissionario.

Il bando precedentemente uscito, infatti, non conteneva la specifica legata al Regolamento della struttura e degli organi della Monte dei Paschi di Siena, in particolare all’articolo 6, comma 2 dove si specifica l’indicazione di un nuovo nominativo “tenendo comunque presente quanto previsto dall’articolo 5, comma 2 lettera c” (ovvero “l’indicazione per il Comune e la Provincia di Siena, che designano più di un componente, di adottare criteri di scelta che assicurino la parità di genere”).

L’errore è da ascrivere esclusivamente all’amministrazione e non alla candidata che ha partecipato al bando stesso e il cui nominativo, sempre erroneamente, è stato inserito nel decreto di designazione, che chiaramente non ha valore dopo il suo annullamento. Per questo l’amministrazione si scusa con i diretti interessati.

Nei prossimi giorni il Comune di Siena provvederà a riaprire il bando, riformulando correttamente tutti gli aspetti.