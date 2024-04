Firenze, Magical Philosophy tour: una serata di musica in ricordo del professore Becciolini

Una serata “magica” per celebrare la vita e il lavoro di Alessandro Becciolini, professore di filosofia e poi preside che ha fatto la differenza nella vita di molti studenti del Liceo Scientifico Sportivo Dante Alighieri di Firenze e dell’Istituto Giovanni Duprè.

Gli ex studenti di Becciolini hanno deciso di organizzare una serata musicale in suo onore dal nome “Magical Philosophy Tour” che si terrà al Combo Social Club (Via Mannelli 2, FI) martedì 30 Aprile 2024.

La serata sarà impreziosita da gruppi musicali dal vivo, che spazieranno dal pop al rock, passando per sonorità futuristiche e alternative, fino al DJ set.

La serata inizierà alle ore 22:00, i gruppi che suoneranno saranno in ordine: Tabacco, Cozy Blake, Johnny Blackbird & Millers, Lapo Senshu.

L’ingresso all’evento, dedicato a Becciolini e alle sue idee filosofiche, è di 10 euro. Ogni biglietto acquistato contribuirà a sostenere un’associazione impegnata nel sociale. Sarà possibile acquistare magliette, cappellini dedicati alla serata.

Il ricavato della I edizione è stato devoluto, grazie all’aiuto dell’ONLUS Cambiamente, all’associazione I Maestri di Strada: una comunità di apprendimento e di azione in cui si formano educatori e docenti ed è in grado di progettare e realizzare azioni di sostegno ai giovani che vogliono uscire dalla condizione di esclusione.

L’intento è quello di fare la differenza nella vita di coloro che ne hanno bisogno, così come il professore Becciolini ha fatto la differenza nella vita dei suoi studenti, lasciando un segno indelebile.