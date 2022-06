EMPOLI – Sicurezza idraulica, il 6 giugno Regione e Anbi stilano il bilancio di un anno di attività

Un anno di investimenti per tenere in sicurezza e i salute oltre 36 mila chilometri di corsi d’acqua su cui, ogni giorno, i Consorzi di bonifica effettuano sfalci, tagli di alberature oltre a prendersi cura dell’ambiente e a tener in condizioni ottimali opere idrauliche e di bonifica. È la manutenzione, un’attività che resta pressoché invisibile, me che rimane fondamentale per la sicurezza del territorio.

Il punto sui tanti interventi sui grandi fiumi, ma anche sui piccoli canali della Toscana, verrà fatto in occasione della seconda ‘Giornata delle manutenzioni’, in programma lunedì prossimo, 6 giugno, alle ore 11, in via Alzaia a Empoli.

Interverranno l’assessora all’ambiente a alla difesa del suolo Monia Monni, la sindaca di Empoli Brenda Barnini ed il presidente di Anbi Toscana Marco Bottino. Insieme a loro anche i presidenti dei vari Consorzi di Bonifica della Toscana.