Firenze, al Mandela Forum il travolgente tour nei Palasport di Tommaso Paradiso

Debutto travolgente per il tour nei Palasport di Tommaso Paradiso che dopo il doppio sold out al Palazzo dello Sport di Roma è in arrivo martedì 28 aprile al Mandela Forum di Firenze. Reduce dalla partecipazione al Festival di Sanremo con il brano “I romantici”, tra le canzoni più suonate in radio sin dall’uscita, il cantautore romano fa ritorno alla dimensione live più intensa e centrale del suo percorso, dove il rapporto diretto con il pubblico torna protagonista e si riaccende la solidissima band che da anni lo accompagna, parte integrante della sua identità dal vivo.

I biglietti – da 55,20 a 71,30 euro – sono disponibili online su livenation.it/tommasoparadiso, bitconcerti.it, ticketone.it, e nei punti Box Office Toscana (www.boxofficetoscana.it/punti-vendita – tel. 055.210804). Per chi lo desidera è disponibile la formula Early Entry PACK, comprendente ingresso anticipato e gadget del tour esclusivo.

Nei palazzetti, le canzoni del nuovo album “Casa Paradiso” insieme ai grandi successi del cantautore romano danno forma a una scaletta potente, che unisce presente e passato con un suono pieno e diretto e un’emotività da cantare che è la sua cifra. A questo percorso si affiancano anche nuovi appuntamenti estivi, che porteranno lo spettacolo all’aperto proseguendo quanto iniziato dal tour indoor.

Sul palco con Tommaso, Matteo Cantaluppi alla direzione musicale e alle tastiere, Silvia Ottanà al basso, Angelo Trabace al pianoforte, Gianmarco Dottori alla chitarra acustica, Nicola Pomponi e Marco Antonio Musella alle chitarre elettriche, Daniel Fasano alla batteria, Roberta Montanari e Alice Barbara Tombola ai cori.

Il tour estivo farà tappa il 14 luglio al Bassano Music Park di Bassano del Grappa presso il Parco Ragazzi del ‘99, il 16 luglio allo Stadio del Mare di Pescara, il 18 luglio a Villa Bellini di Catania per il Sotto il Vulcano Fest, il 21 luglio all’Arena Del Levante di Bari per l’Oversound Music Festival, il 23 luglio al SalernoSounds di Salerno e il 25 luglio all’Alguer Summer Festival di Alghero.

I tour di Tommaso Paradiso sono prodotti da Live Nation. I biglietti per le date nei Palasport e per il tour estivo sono disponibili su livenation.it/tommasoparadiso.

Radio Deejay è la radio partner del tour nei Palasport.