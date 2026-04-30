Ambiente, a Bientina arte e buone pratiche con PhotoPoint “L’Acqua – Fonte di Vita”

Trasformare un semplice scatto fotografico in un gesto di riflessione e condivisione di buone pratiche. È questo l’obiettivo del nuovo PhotoPoint “L’Acqua – Fonte di Vita”, inaugurato presso il parco di via Lapo Gianni nella frazione di Quattro Strade di Bientina.

L’iniziativa, nata dalla sinergia tra il Comune di Bientina, il gestore idrico Acque SpA e il Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, vede protagonista un’installazione a forma di goccia.

L’opera, non è solo un elemento di arredo urbano o un punto di attrazione per visitatori e cittadini, ma un vero e proprio simbolo del legame indissolubile tra territorio e risorse naturali.

In un’epoca segnata da sfide climatiche sempre più urgenti, il PhotoPoint invita a non dare l’acqua per scontata. L’idea è quella di sfruttare la viralità dei social media e la leggerezza di una foto per veicolare un messaggio profondo: l’acqua è una risorsa vulnerabile che richiede protezione costante.

Con questa “goccia” simbolica, il territorio di Bientina ribadisce il proprio impegno nella valorizzazione dell’ambiente, ricordando che la tutela della natura parte prima di tutto dalla conoscenza e dal rispetto delle sue fonti vitali.

«Fermarsi, scattare una foto e condividere può rappresentare un modo per trasmettere consapevolezza e “Gocce” di buone pratiche» dice Desirè Niccoli, Assessora all’Ambiente del Comune di Bientina. Al progetto, realizzato da Beatrice Niccoli Designer, si è unita la collaborazione anche delle bimbe e i bimbi della scuola dell’Infanzia di Quattro Strade, che hanno contribuito con i loro disegni, a ricordarci quali sono gli usi virtuosi dell’acqua.

L’installazione inoltre è accompagnata da una cartellonistica dedicata dotata di QR Code.

Inquadrando il codice con lo smartphone, gli utenti possono accedere immediatamente a una serie di consigli pratici e concreti per un uso responsabile della risorsa idrica, promuovendo piccoli gesti quotidiani che possono fare la differenza per il futuro del pianeta.