Ad Arezzo musica, mostre, sapori e intrattenimento per il Festival della Vespa 2026

Musica, mostre, street food e attività per bambini per il Festival della Vespa 2026. Da venerdì 1 a domenica 3 maggio, il Prato di Arezzo ospiterà tre giornate ricche di iniziative per tutte le età tra intrattenimento, sapori e convivialità in un suggestivo scenario volto a valorizzare uno dei mezzi più iconici e rappresentativi della cultura popolare italiana: la Vespa. L’evento, a partecipazione gratuita, è organizzato dal Vespa Club Arezzo per il trentesimo anniversario di attività e proporrà una grande festa capace di unire passione, tradizione e spirito di comunità. «Con il Festival della Vespa – afferma Roberto Sestini, presidente del Vespa Club Arezzo, – celebriamo un traguardo importante come i trent’anni del nostro club e, allo stesso tempo, il valore della Vespa come simbolo di condivisione, libertà e legame con il territorio. Saranno tre giorni pensati per coinvolgere tutta la comunità, dagli appassionati alle famiglie, con l’obiettivo di offrire un’esperienza capace di unire tradizione, divertimento e promozione delle bellezze della nostra provincia».

Il calendario del Festival della Vespa sarà aperto alle 18.00 del Primo Maggio dall’inaugurazione della mostra-museo che, allestita nel chiostro della biblioteca, permetterà di ammirare dal vivo mezzi e cimeli capaci di raccontare la storia del club aretino. In contemporanea, nel parco del Prato verrà allestito il Vespa Village con gli stand gastronomici in cui cenare in ognuna delle tre serate con una varietà di proposte pensate anche per valorizzare sapori e prodotti del territorio. Ogni pomeriggio, a partire dalle 16.00, saranno previste attività per i bambini tra cui le passeggiate in sella a cavalli e pony a cura della Scuderia Pan, mentre alle 17.00 di sabato 2 maggio sarà la volta della prima edizione del concorso “Eleganza in Vespa” con una sfilata di Vespa nel sagrato della cattedrale in cui sarà premiato il miglior abbinamento tra storicità del mezzo e abito vintage. A contribuire alle suggestioni di questo momento folcloristico sarà la presenza delle maschere del Carnevale dei Figli di Bocco di Castiglion Fibocchi. Una particolare attenzione verrà rivolta anche all’intrattenimento musicale e, tra i momenti più attesi, rientrerà il dj-set alle 21.00 di venerdì 1 maggio con un’ospite d’eccezione quale Francesco Quarna di Radio Deejay che, con la sua musica, farà ballare i presenti in una serata all’insegna dell’energia e del divertimento. Sabato 2 maggio, invece, a salire sul palcoscenico sarà la Ricover Band con un coinvolgente spettacolo alle 21.00 tra grandi successi nazionali e internazionali.

Queste iniziative faranno da corollario al programma più strettamente vespistico che aggregherà appassionati dall’Italia e dall’estero: venerdì 1 maggio si terrà il Campionato Italiano di Rievocazione Storica e il Campionato Toscano Vespa Raid, sabato 2 maggio sarà la volta del Giro degli Eroici e domenica 3 maggio è previsto il venticinquesimo raduno internazionale VespArezzo. Il triplice appuntamento dedicato alla Vespa farà tappa in tutte le vallate della provincia e rappresenterà un’occasione di promozione del territorio, offrendo un’esperienza di turismo lento e consapevole capace di coniugare passione per le due ruote, scoperta dei paesaggi e valorizzazione delle eccellenze locali. Per ulteriori informazioni e per scoprire il programma completo è possibile visitare il sito www.vespaclubarezzo.it o l’omonima pagina Facebook. «La Vespa non ha bisogno di presentazione: è uno dei marchi che hanno contribuito al successo del made in Italy nel mondo – conclude Francesco Macrì, presidente di Estra. – La nostra azienda sostiene il Festival della Vespa e condivide il lavoro dei suoi organizzatori, proprio in relazione alla qualità internazionale di questo marchio che, tra l’altro, fa parte integrante della memoria di intere generazioni che hanno vissuto la Vespa come momento di passaggio e di acquisizione di una delle prime forme di autonomia. Il Festival sarà inoltre uno strumento di valorizzazione di questo territorio e di festa per un’intera comunità».