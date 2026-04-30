Arezzo, due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo

Due atlete della Chimera Nuoto al raduno collegiale regionale di fondo a Livorno. Anna Magi del 2013 e Djulietta Rosca del 2012 sono rientrate tra le migliori nuotatrici della categoria Ragazze che sono state convocate dalla federazione per due giornate intensive di allenamenti dedicate specificatamente alle lunghe distanze, potendo così vivere un’occasione di crescita e di confronto con coetanee del resto della regione. Questa chiamata ha dato seguito agli argenti conquistati dalle due aretine al Campionato Regionale Indoor di Fondo di Livorno e alla conseguente partecipazione alle finali nazionali di Riccione che aveva già rappresentato un importante banco di prova in un contesto di altissimo livello, permettendo loro di maturare ulteriormente esperienza, consapevolezza e fiducia.

La Chimera Nuoto, nel frattempo, è scesa in vasca con gli atleti del settore preagonistico Propaganda che hanno conquistato ventidue medaglie tra diverse categorie e molteplici specialità. La quarta prova del campionato regionale rivolto alle fasce d’età dagli Allievi ai Senior è andata in scena nella piscina di San Casciano in Val di Pesa dove tra le assolute protagoniste è rientrata Asia Bartolucci con tre vittorie nei 100 misti, nei 50 stile libero e nei 100 rana, poi la soddisfazione di salire sul gradino più alto del podio è stata vissuta da Luca Lisi e da Anna Viola Falchi (entrambi primi nei 100 misti e terzi nei 50 stile libero), da Valentina Magnanensi (prima nei 100 rana e seconda nei 100 misti), da Maria Nalan Archetti (prima nei 100 rana e terza nei 100 misti), da Lucilla Iuliano (prima nel trasporto da 25 metri e terza nei 100 misti) e da Maria Sole Sacchetti (prima nei 50 dorso). Le emozioni della medaglia sono state vissute anche da Michela Salvi (seconda nei 100 misti, nei 50 stile libero e nei 50 dorso) e da Edoardo Canuti (secondo nei 100 rana), infine l’ultimo argento è arrivato nella staffetta 4×50 stile libero dei Ragazzi con Bartolucci, Archetti, Lisi ed Edoardo Bassi. Le bambine e i bambini del settore Propaganda nati tra il 2017 e il 2020 hanno invece gareggiato nella quarta prova stagionale di Cortona dove sono stati festeggiati ben tre podi nelle staffette con l’oro nella 4×25 misti dei Giovani (con Camilla Batti, Francesco Caneschi, Linda Cantucci e Julian Ma), l’oro nella 4×25 stile libero degli Esordienti (con Ettore Bassi, Kevin Blasi, Lara Casalini ed Eleonora Miroballo) e il bronzo nella 4×25 misti dei Giovani (con Riccardo Biondini, Ermanno Cerofolini, Sofia Hoxhaj e Clara Spinelli). La squadra della Chimera Nuoto è poi scesa in vasca con Brando Aguzzi, Anna Alfini, Gioele Battazza, Lara Bulletti, Tommaso Cappetti, Giulio Capponi, Pietro D’Angelo, Aurora Jambelli, Victor Latis, Alice Lupi, Mayon Neytha Mahagedara Gamage e Leonardo Rosca che hanno vissuto una positiva esperienza in cui misurarsi con nuotatori e nuotatrici di più province, confermando i progressi del percorso formativo intrapreso tra impegno, entusiasmo e crescita tecnica