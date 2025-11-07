Cultura, novembre e dicembre nelle case dei grandi personaggi della Toscana

Si rinnova anche per gli ultimi mesi dell’anno l’appuntamento con “Di casa in casa”, l’iniziativa promossa dall’Associazione Nazionale Case della Memoria in occasione del suo ventennale. Anche nei mesi di novembre e dicembre, in Toscana e Emilia Romagna e, per la prima volta, in Piemonte e Sicilia, si potranno scoprire le abitazioni dei personaggi illustri che hanno segnato la cultura, l’arte e la storia del nostro Paese, tra aperture straordinarie e percorsi guidati alla scoperta delle abitazioni e delle vite di grandi protagonisti del passato. Per la Toscana, dove quest’anno si celebrano anche centenari di Boccaccio (650° anniversario della morte) e Michelangelo (550° anniversario della nascita), l’iniziativa è sostenuta da Fondazione CR Firenze nell’ambito del programma “Memorie di cultura”.

In Toscana saranno quindi visitabili, a Firenze, Casa Buonarroti (via Ghibellina 70) aperta dalle 10 alle 16.30 tutti giorni tranne il martedì (055.241752; www.casabuonarroti.it) e Casa Guidi, Casa della Memoria di Elizabeth Barrett e Robert Browning (piazza San Felice 8), visitabile solo a novembre (a dicembre la struttura sarà chiusa) ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15 alle 18 (non è necessario prenotare). Aperta anche Casa Franco e Lidia Luciani (via Niccolò da Uzzano 11) che sarà visitabile il sabato dalle 15 alle 17 e la domenica dalle 10 alle 13 (prenotazione obbligatoria: 349.7235906; casalucianifirenze@libero.it). Aderiscono all’iniziativa anche due realtà partner dell’associazione: il Cimitero “degli Inglesi” (piazzale Donatello, 38) aperto il lunedì in orario 9-12 e dal martedì al venerdì dalle 14 alle 17, e il Cimitero Evangelico agli Allori (via Senese 184) visitabile dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.

In provincia di Firenze ecco invece la Casa Natale Leonardo da Vinci ad Anchiano aperta nei giorni feriali dalle 10 alle 16.30, sabato, domenica e nei giorni festivi dalle 10 alle 17; chiusa il martedì. Dal 23 dicembre (e fino al 6 gennaio) tutti i giorni dalle 10 alle 17 (0571.933248; info@museoleonardiano.it). Casa Giovanni Boccaccio a Certaldo (via Boccaccio 18), sarà aperta lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 16.30; sabato e domenica dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 17.30; chiusa il martedì (0571.661219; musei@comune.certaldo.fi.it). Aderiscono anche Casa Museo Enrico Caruso a Lastra a Signa (via di Bellosguardo 54), visitabile mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 13; sabato, domenica e festivi dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17 (prenotazione consigliata: 055.8721783), e Casa Indro Montanelli a Fucecchio (via San Giorgio, 190) aperta martedì, giovedì, sabato e domenica dalle 15 alle 19 (prenotazione al 328.1289087). Visitabile anche la Casa del Pontormo a Empoli (via Pontorme 97) la seconda domenica del mese dalle 15 alle 17 (prenotazione obbligatoria: empolimusei@comune.empoli.fi.it) e la Casa natale di Ferruccio Busoni, sempre a Empoli (piazza della vittoria 16), aperta dal lunedì al venerdì (tranne l’8 dicembre) in orario 9.30-12.30 e 15.30-18.30; sabato e domenica solo su prenotazione (0571.711122; 373.7899915; csmfb@centrobusoni.org).

In cartellone anche tre luoghi dedicati al poeta e Premio Nobel nato in Toscana. Si tratta di Casa Giosuè Carducci (via Giosuè Carducci 59) a Castagneto Carducci (Livorno), aperta il sabato e la domenica in orario 10-13 e 15-18 (prenotazione consigliata: 0565.881240), il Museo Casa Carducci (via Carducci, 29) di Santa Maria a Monte (Pisa) visitabile martedì e giovedì dalle 10 alle 13 e mercoledì, venerdì e sabato dalle 15 alle 18 (prenotazione obbligatoria: 333.3495168; musei@comune.santamariaamonte.pi.it), e la Casa Natale di Giosuè Carducci a Valdicastello (via Valdicastello), nel Comune di Pietrasanta (Lucca) che sarà aperta il martedì dalle 9 alle 12; sabato e domenica dalle 15 alle 18 (info@museodeibozzetti.it).

In provincia di Lucca figura anche la Casa Giovanni Pascoli a Castelvecchio Pascoli (località Caprona 6) aperta da venerdì a domenica in orario 9.30-13 e 14.30-17.15 (0583.766147; www.comune.barga.lu.it). A Lucca centro, il Puccini Museum – Casa Natale (corte San Lorenzo 9), sarà chiuso fino al 22 novembre; dal 22 novembre al 24 dicembre sarà visitabile dal lunedì al giovedì in orario 10-14 e dal venerdì alla domenica dalle 10 alle 17; chiuso il martedì; dal 26 dicembre al 6 gennaio aperto dalle 10 alle 17 (prenotazione consigliata: 0583.1900379; visite@puccinimuseum.it).

Si prosegue con la provincia di Arezzo: la Casa Natale di Michelangelo Buonarroti a Caprese Michelangelo (via Caprese 1), sarà aperta dal 2 novembre al 24 dicembre sabato, domenica e festivi in orario 10-13 e 15-17.30; dal 26 dicembre (e fino al 6 gennaio) tutti i giorni 10-13 e 15-17.30 (0575.793776; info@casanatalemichelangelo.it). Il Museo Venturino Venturi di Loro Ciuffenna (piazza Matteotti, 5) sarà invece visitabile il sabato dalle 15 alle 18, la domenica dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, il lunedì dalle 10 alle 13 (www.museoventurinoventuri.it). La Casa Atelier Venturino Venturi, sempre a Loro Ciuffenna (via Martiri della Libertà, 7) sarà invece visitabile solo a dicembre e soltanto su prenotazione (archivioventurinoventuri@gmail.com).

A Prato aderiscono il Museo Palazzo Datini (via Ser Lapo Mazzei, 43), aperto lunedì, mercoledì, venerdì e sabato in orario 10-13 e 16-19; domenica ore 10-13 (prenotazione obbligatoria: info@museocasadatini.it) e la Casa Leonetto Tintori (via di Vainella, 1/g) che organizza due visite guidate sabato 8 novembre (ore 10) e domenica 14 dicembre (ore 15.30). Prenotazione obbligatoria: 347.8293472; info@laboratoriotintori.prato.it. In provincia ecco la Casa Studio Quinto Martini di Seano (via Baccheretana 306), visitabile in orario 9.30-13 e 15-17 ma solo su prenotazione (chiamando il 338.6335362, dal mercoledì al venerdì dalle 10 alle 17).

Infine Pistoia con la Casa Sigfrido Bartolini (via di Bigiano, 5), visitabile su prenotazione (0573.451311; 328.8563276) e, in provincia, la Villa dell’Americana a Papiano (Lamporecchio), Casa della Memoria di Laura Towne Merrick: anch’essa visitabile solo su prenotazione mette però in calendario due visite guidate, domenica 30 novembre e 14 dicembre alle 15.30 (329.9783777; 320.5304070).