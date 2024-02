Lucca, il 23 febbraio un convegno dedicato a Don Milani e la politica

Alle ore 15.30 nella Sala del Trono in Palazzo Ducale. Il programma, introdotto da Emanuele Rossi, presidente del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini e docente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, e presieduto da Rosy Bindi, prevede i contributi di Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per stranieri di Siena e Riccardo Saccenti, docente nell’Università di Bergamo

“Sortirne insieme” è il titolo del convegno promosso a Lucca, il prossimo 23 febbraio, dal Comitato nazionale per il centenario della nascita di don Lorenzo Milani, in collaborazione con il Centro Maria Eletta Martini e la Provincia di Lucca.

Il convegno, a partire alle ore 15.30 presso Sala del Trono di Palazzo Ducale, è dedicato alla memoria di Massimo Toschi, recentemente scomparso, profondo conoscitore di don Lorenzo e appassionato testimone di impegno civile e politico.

E sarà un’occasione per riscoprire la lezione del priore di Barbiana sul valore della politica e la responsabilità di ciascuno per il bene comune.

Dopo l’introduzione di Emanuele Rossi, presidente del Centro di Ricerca Maria Eletta Martini e docente alla Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa, sono previsti i contributi di Tomaso Montanari, Rettore dell’Università per stranieri di Siena, su politica e democrazia; Riccardo Saccenti, docente nell’Università di Bergamo, su politica e partecipazione.

Le sfide che la politica deve affrontare oggi, dal lavoro alla povertà all’immigrazione, saranno al centro della tavola rotonda conclusiva coordinata Rosy Bindi, presidente del Comitato nazionale, con Franca Alacevich, docente di Sociologia dei processi economici e del lavoro nell’Università di Firenze, Antonio Cecconi, già vice Direttore di Caritas italiana e Mattia Ferrari, Cappellano di Mediterranea Saving Humans.

Il programma completo è allegato e consultabile sui siti donmilanicentenario.it e centroricercamemartini.it

