Ciclismo, Marianella Bargilli e Paolo Bettini in viaggio nel cuore dell’Italia con “Giro Express”

Un’inedita e affiatata coppia si prepara a condurre il pubblico in un’esplorazione affascinante del Bel Paese, seguendo il percorso del Giro d’Italia 2025. Il campione olimpionico di ciclismo Paolo Bettini e la versatile attrice teatrale Marianella Bargilli saranno i co-protagonisti di “Giro Express”, un originale format video-televisivo commissionato da RCS Sport società organizzatrice della celebre corsa rosa. Tornano a pedalare vicini dopo l’esperienza di Pedale Rosso, iniziativa itinerante da loro ideata contro la violenza di genere.

Per Paolo Bettini, icona del ciclismo italiano con l’oro olimpico di Atene 2004 e due titoli mondiali (Salisburgo 2006 e Stoccarda 2007), questo progetto rappresenta una stimolante nuova avventura.

Bargilli, affermata attrice teatrale e, con sorpresa per molti, un’appassionata ciclista da sempre con la sua sensibilità artistica e la sua autentica passione per la bicicletta offrirà una prospettiva complementare e inedita al racconto, arricchendo l’esperienza con curiosità e un tocco di umanità.

“Con ‘Giro Express’ vogliamo far conoscere l’Italia del Giro d’Italia attraverso la storia, le curiosità e le eccellenze delle varie sedi di tappa,” sottolinea Paolo Bettini e Marianella Bargilli aggiunge: “Sarà un viaggio alla pari, dove le mie radici ciclistiche e il mio sguardo da ‘local’ si uniranno alla profonda conoscenza di Paolo per svelare l’anima di questi territori.”

“Giro Express” è concepito come un racconto corale dei luoghi attraversati dal Giro d’Italia. Insieme, Paolo e Marianella esploreranno il Bel Paese in tutte le sue sfaccettature: cultura, enogastronomia, arte, storia e paesaggi mozzafiato, portando alla luce le peculiarità che rendono unico ogni angolo d’Italia.

Questo nuovo format promette di appassionare un pubblico ampio, dagli amanti del ciclismo a coloro che desiderano viaggiare virtualmente attraverso le meraviglie italiane, guidati dalla competenza di un campione e dalla vivacità di un’artista, uniti dalla comune passione per la bicicletta e per il loro straordinario Paese che come dimostrano può essere scoperto in sella ad una bicicletta 😉