Moda, Seishou torna a Pitti Uomo con una nuova collezione di scarpe estive

Il brand di calzature di lusso Seishou, creato dai designer giapponesi Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki, dopo aver partecipato all’edizione invernale di gennaio, parteciperà all’edizione 106 del Pitti Immagine a Firenze, il più grande e importante evento dedicato alla moda uomo.

Dall’11 al 14 giugno 2024, Seishou presenterà la nuova collezione estiva di scarpe uomo e donna in un pop up, allo stand B/20 del Padiglione centrale al piano terra.

Seishou porterà a Firenze, nella splendida cornice di Fortezza da Basso, la sua nuova collezione di calzature, che punta al comfort e alla versatilità. Caratteristico di ogni calzatura Seishou è, come sempre, lo stile senza tempo, non dimenticando le linee pulite ed eleganti, date anche dalla produzione artigianale Made in Italy, che rendono queste scarpe raffinate e al contempo attuali.

Seishou presenterà al Pitti di questo giugno nuovi modelli in esclusiva:

Cruz, un mocassino disponibile sia per uomo che donna, contraddistinto dalla morbidezza delle pelli utilizzate per la produzione.

la versione estiva di uno stivaletto con suola “Francese”, disponibile per uomo e donna. Clara, una rivisitazione in chiave estiva del classico mocassino.

L’idea alla base della linea di Seishou è quella di garantire calzature confortevoli, ricercate appositamente nel loro design essenziale e nella loro struttura. Le scarpe, pensate per essere indossate in ogni occasione, sono disponibili sul sito di e-commerce www.seishou-jp.com.

I nuovi modelli saranno disponibili anche online o presso lo showroom in Piazza Luigi di Savoia 22 a Milano prossimamente.

“Dopo il lancio della mia ultima linea di calzature, sono onorata di poter prendere parte nuovamente a questo grande evento della moda maschile italiana – fa sapere la designer Yuko Matsuzaki –. Ho disegnato questa linea estiva sulla base del mio stile New Standard, in equilibrio tra classico e moderno, elegante e casual.”

Dalla lunga esperienza dei designer Masaharu Ikeda e Yuko Matsuzaki nel settore calzaturiero, nasce Seishou: il nome del brand è una parola composta da due ideogrammi che assieme creano il concetto “cantare all’unisono”, a rappresentare l’unione tra il design giapponese, famoso per l’approccio comodo, essenziale e funzionale, e l’artigianato italiano di alta qualità. Queste caratteristiche formano la filosofia di Seishou: “Essential design made in Italy”.

L’azienda è coinvolta direttamente nello sviluppo delle calzature e la designer Yuko Matsuzaki, in particolare, partecipa attivamente al processo produttivo delle sue scarpe, interfacciandosi costantemente con gli artigiani dei laboratori Seishou.