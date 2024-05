Arezzo, la Chianina Ciclostorica dei bambini: al via il progetto per gli alunni delle scuole

Un laboratorio nelle scuole, un concorso di disegno e una pedalata per famiglie. La decima edizione de La Chianina Ciclostorica sarà arricchita da un progetto rivolto esclusivamente ai più piccoli, “La Chianina dei bambini”, finalizzato a promuovere l’utilizzo della bicicletta tra le giovani generazioni come stile di vita sano, come occasione di socializzazione e come scoperta del territorio. L’iniziativa, giunta alla terza edizione, è promossa dall’associazione La Chianina Asd e prevede più tappe dove i bambini e le bambine saranno accompagnati in un viaggio all’interno del mondo delle due ruote tra passato, presente e futuro per consapevolizzare sui benefici per l’ambiente portati dallo sviluppo della mobilità sostenibile.

Il percorso prenderà il via da lunedì 13 maggio con due incontri con gli alunni delle scuole primarie di Marciano della Chiana e di Cesa. I volontari de La Chianina Asd entreranno nelle classi con biciclette vintage, maglie colorate di lana e oggetti storici per incuriosire gli studenti verso il ciclismo del passato, proponendo poi un dibattito per stimolare una riflessione e un confronto orientati a far emergere i vantaggi del muoversi in bicicletta fin dai primi anni di vita. Questo mezzo di trasporto ecologico e salutare permette infatti di divertirsi, di stare insieme, di conoscere il territorio e di vivere esperienze di autonomia e di libertà, ma può diventare anche un potenziale motore di sviluppo per l’economia e per il turismo attraverso i percorsi e le strade bianche presenti in Valdichiana. Al termine degli incontri, i bambini verranno invitati a realizzare disegni e elaborati grafici che saranno oggetto di una mostra che verrà esposta in occasione della decima edizione de La Chianina Ciclostorica in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Marciano della Chiana. Il cuore del progetto sarà alle 17.00 di sabato 8 giugno con l’organizzazione di una ciclostorica su misura per i più piccoli: i bambini e le loro famiglie saranno protagonisti di una pedalata dolce tra le vie pianeggianti del borgo e le strade circostanti, seguita da una merenda e dalla premiazione di tutti i presenti. «Il ciclismo – spiega Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd, – è una sana passione che permette di stare bene e che, allo stesso tempo, porta benefici all’ambiente: “La Chianina dei bambini” nasce come un’occasione per far appassionare i più piccoli alle due-ruote e per permettere loro di vivere le emozioni della ciclostorica».