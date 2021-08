AREZZO – La Chianina, il ciclismo incontra la vendemmia nel primo evento gravel in Valdichiana

Una manifestazione gravel sui sentieri e sulle strade bianche della Valdichiana. Sabato 28 e domenica 29 agosto è in programma la prima edizione del “Tenuta di Frassineto Gravel Bike Event” che sarà scandita da un fine settimana ricco di iniziative dove la passione per le biciclette diventerà un’occasione di aggregazione e di scoperta delle eccellenze vitivinicole del territorio.

Il raggiungimento di questo obiettivo è garantito dalla collaborazione della Tenuta di Frassineto che organizza e ospita l’evento con La Chianina Ciclostorica e la Monte Lignano Bikers che hanno condiviso le rispettive competenze per strutturare i percorsi e per curare la dimensione cicloturistica.

Il fulcro dell’evento sarà il 29 agosto quando, dalle 9.00, partirà una carovana di ciclisti in sella a bici gravel, mountain bike e e-bike che si snoderà tra i territori comunali di Arezzo, Cortona e Castiglion Fiorentino, con passaggi soprattutto da strade bianche e strade sterrate. Ogni partecipante potrà scegliere tra due percorsi di diversa lunghezza e diversa difficoltà a seconda della propria preparazione: il “Lungo” è sviluppato su 75 chilometri con 1.200 metri di dislivello, mentre il “Breve” proporrà una pedalata di 50 chilometri con 360 metri di dislivello. Questi itinerari attraverseranno alcuni dei luoghi più suggestivi della Valdichiana, facendo tappa dalla via Romea-Germanica di Vitiano, dal castello di Montecchio, dall’area archeologica del Sodo, dall’eremo di Sant’Egidio e dalla Valle di Chio, comprendendo anche una panoramica salita fino al centro storico di Cortona e un tratto sul Sentiero della Bonifica. Il giro in bicicletta sarà arricchito anche da due ristori gastronomici per riposarsi e per assaggiare i sapori locali, prima della conclusione alle 14.00 con un simpatico “Pasta and Wine Party”.

Il connubio tra bicicletta e sapori caratterizzerà l’intero fine settimana che si colloca nel periodo della vendemmia della Tenuta di Frassineto e che accompagnerà i partecipanti in un curioso percorso nel mondo dell’uva e del vino. Il primo appuntamento, in questo senso, è in calendario alle 16.00 del 28 agosto con il “Giro della Vendemmia” con un percorso di 20 chilometri in bicicletta tra i campi della storica villa-fattoria di Frassineto, impreziosito dalla visita alla cantina e al parco della tenuta. Un’ulteriore occasione di aggregazione, di divertimento e di gusto sarà la “Cena in vendemmia” delle 20.00 che metterà sulle tavole alcuni piatti tipici del territorio accompagnati dai vini prodotti della Tenuta di Frassineto, con possibilità di partecipazione aperta a tutti su prenotazione scrivendo a shop@tenutadifrassineto.com o chiamando il 371/45.56.5339. «Il “Tenuta di Frassineto Gravel Bike Event” – spiega Alice Polvani della Tenuta di Frassineto, – è il primo evento gravel organizzato in Valdichiana e nasce per utilizzare le biciclette come strumenti per una valorizzazione turistica del territorio e per una scoperta del mondo della vendemmia e del vino, andando a proporre una formula veramente unica nel suo genere».