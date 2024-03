Arezzo, La Chianina per la pace tema del concorso Chianina Comics

Ottava edizione del concorso nazionale di fumetti e grafica umoristica Chianina Comics. La rassegna è inserita tra le iniziative collaterali de La Chianina Ciclostorica in programma da venerdì 7 a domenica 9 giugno a Marciano della Chiana e rinnoverà una sfida all’insegna della creatività, della leggerezza e della satira che, anno dopo anno, registra la partecipazione di autori di tutta la penisola. “La Chianina per la pace – Marciano contro la guerra” è il tema della nuova edizione di un concorso dove le vignette e le caricature, con il loro stile semplice e diretto, diventeranno un veicolo per ironizzare e riflettere anche sui più delicati temi di attualità.

“Esiste, in questo momento, un tema più ironico e satirico della pace?”, riporta la presentazione del concorso indetto dall’associazione La Chianina Asd, “Primi ministri e presidenti, istituzioni e religiosi: tutti ne parlano, tutti la invocano e tutti la ricercano, ma siamo circondati da guerre. Chianina Comics 2024 proporrà una gara creativa per evidenziare queste contraddizioni, ancor meglio se con un collegamento al mondo delle due-ruote”. La partecipazione sarà rivolta a vignettisti, illustratori e caricaturisti di ogni genere, professionisti e non, che potranno iscriversi gratuitamente con un massimo di due opere realizzate con qualunque tecnica da inviare entro la scadenza di domenica 26 maggio agli indirizzi comics@lachianina.org e fusett57@gmail.com. Tutti gli elaborati in gara verranno stampati e esposti a Marciano della Chiana in occasione della decima edizione de La Chianina Ciclostorica in una mostra a cielo aperto che troverà il proprio cuore nella serata di sabato 8 giugno con la proclamazione della miglior vignetta capace di abbinare la qualità tecnica, la creatività e l’attinenza al tema, in seguito all’attenta valutazione da parte di una giuria capeggiata dal direttore artistico Marco Fusi. Ulteriori informazioni sono disponibili direttamente sul sito www.lachianina.org.