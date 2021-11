AREZZO – La Chianina Ciclostorica ufficializza le date dell’ottava edizione

La Chianina Ciclostorica ufficializza le date dell’ottava edizione. La manifestazione, organizzata dall’associazione La Chianina Asd di Marciano della Chiana, si terrà da venerdì 10 a domenica 12 giugno 2022 e si svilupperà attraverso tre giornate ricche di iniziative dedicate al ciclismo storico.

Anno dopo anno, l’evento rappresenta un’occasione per permettere a ciclisti dalla penisola e dall’estero di condividere la comune passione per le due ruote e, allo stesso tempo, per accompagnare alla scoperta delle bellezze paesaggistiche, architettoniche, culturali e gastronomiche della Valdichiana.

Il cuore de La Chianina sarà rappresentato dalla pedalata della domenica mattina che, prevista su percorsi di diversa lunghezza, darà vita ad una colorata carovana di maglie di lana e biciclette storiche che si snoderà su alcune delle più belle strade degli otto Comuni della vallata, prevedendo anche le soste di gusto dei ristori dove ritrovare le energie con i prodotti tipici del territorio. I due giorni precedenti, invece, saranno scanditi da un programma dedicato alla valorizzazione dei valori fondanti del ciclismo storico tra dibattiti, visite guidate, mostre e mercatini.

In attesa del momento di ritrovo del 10 giugno, La Chianina ha intanto confermato il suo tradizionale appuntamento di chiusura dell’anno: martedì 7 e mercoledì 8 dicembre si terrà La Chianina dei Chianini che riunirà tutti i tesserati dell’associazione e tutti coloro che hanno contribuito all’edizione 2021 della ciclostorica per una pedalata e un pranzo comune. «Abbiamo attivato con largo anticipo il count-down per l’ottava edizione – commenta Roberto Apolloni, presidente de La Chianina Asd. – La Chianina 2022 sarà leggermente anticipata rispetto alla tradizione quando era in programma negli ultimi giorni di giugno, dunque abbiamo ritenuto doveroso ufficializzare la data per permettere ai tanti ciclisti dall’Italia e dall’estero interessati all’evento di iniziare a programmare il loro viaggio a Marciano della Chiana».