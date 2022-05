AREZZO – Sport, cultura e tradizione nei tre giorni de La Chianina Ciclostorica

Sport, cultura e tradizione nei tre giorni de La Chianina Ciclostorica.

L’evento è in programma da venerdì 10 a domenica 12 giugno e, nel frattempo, gli organizzatori dell’omonima associazione La Chianina hanno presentato il ricco calendario di iniziative che animeranno il borgo di Marciano della Chiana e che coinvolgeranno appassionati di tutta la penisola. La vera e propria ciclostorica, infatti, rappresenterà il pretesto per andare a proporre occasioni di divertimento, aggregazione e scoperta del territorio attraverso mostre, visite guidate, arte, musica e specialità gastronomiche.

Il calendario sarà aperto alle 19.00 di venerdì nel suggestivo scenario della torre di Marciano della Chiana con i saluti delle istituzioni e la presentazione della manifestazione, andando ad anticipare l’apertura degli stand gastronomici nei giardini pubblici che resteranno attivi per l’intero fine settimana per cenare con i prodotti e i piatti tipici della vallata: dalla chianina ai pici all’aglione. Il tutto, accompagnato dalla musica dal vivo. Il giorno successivo, già dalle prime ore della mattina, sarà previsto l’allestimento del mercatino vintage e della mostra-scambio di biciclette e oggetti del ciclismo storico, affiancati dall’esposizione di tutte le opere del concorso nazionale di grafica umoristica Chianina Comics che ha visto la partecipazione di decine di vignettisti e caricaturisti che si sono messi alla prova sul tema “Vieni avanti Gretino”. Un primo momento di ritrovo per i ciclostorici sarà alle 15.30 del sabato quando è prevista la partenza di una pedalata tra paesaggi e strade bianche della Valdichiana impreziosita dalla visita alle stalle di chianina della Fattoria Basagni e alla cantina dell’azienda San Luciano, con degustazione di vini. Questa esperienza terminerà con l’aperitivo ai giardini di Marciano della Chiana, accompagnato da un inedito racconto del ciclismo storico tra le musiche e le canzoni di alcuni grandi artisti italiani.

Il fine settimana de La Chianina conoscerà il proprio cuore nella ciclostorica con partenza alle 8.30 della domenica. Una colorata carovana di ciclisti con biciclette vintage e maglie di lana si snoderà su strade e salite della vallata tra itinerari di lunghezza e difficoltà differenti che spaziano tra gli ottanta chilometri del “Percorso Lungo” e i venti chilometri del “Percorso Garbato” adatto anche a famiglie e bambini. Questa varietà permetterà di assecondare la preparazione di ogni partecipante e farà tappa in luoghi dal raro fascino come la rocca di Civitella in Val di Chiana, il borgo fortificato di Gargonza, il centro storico di Monte San Savino, l’abitato medievale di Lucignano e la novità del passaggio dal castello del Calcione. La scoperta cicloturistica del territorio coinvolgerà anche il palato, con i tre itinerari che saranno alternati dalle soste di gusto dei ristori in cui i partecipanti potranno riposarsi e ritrovare le energie con i sapori tipici della Valdichiana. Le iscrizioni a La Chianina Ciclostorica sono aperte sul sito www.lachianina.org.