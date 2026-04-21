IGP per le produzioni artigianali e industriali, in arrivo bando da 500mila euro

Estendere la tutela IGP alle produzioni artigianali e industriali fortemente legate al territorio per potenziarne la protezione contro le contraffazioni ed aiutare le piccole e medie imprese ad avviare l’iter per la registrazione. Approvati dalla giunta regionale gli indirizzi per un bando di prossima apertura che metterà a disposizione 500 mila euro. La gestione dell’avviso pubblico, che rientra nell’ambito di Giovanisì, il progetto regionale per l’autonomia dei giovani, è affidata a Sviluppo Toscana.

“Questo bando – hanno commentato il presidente Eugenio Giani e l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras – va in una direzione ben precisa: valorizzare e proteggere produzioni di alto livello che connotano e caratterizzano tanti territori, dei quali rappresentano veri e propri elementi distintivi. Al tempo stesso, dato che in moltissimi casi abbiamo a che fare con piccole o piccolissime realtà, vogliamo metterle nelle condizioni di accedere a servizi qualificati di consulenza specialistica per la messa a punto del dossier di registrazione”.

Il bando punta a dare contributi a PMI in forma aggregata per accedere ai servizi di consulenza specialistica previsti dal Catalogo dei servizi per predisporre il dossier di registrazione IGP legata a un prodotto industriale o artigianale tipico. Il costo minimo di ciascun progetto è di 20 mila euro e quello massimo dipenderà dal numero di imprese che fanno parte dell’aggregazione che decide di acquistare il servizio. Sono previste premialità in caso di imprese femminili e giovanili e localizzate in territori classificati come Toscana diffusa.