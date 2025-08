Arezzo, due corsi di formazione gratuiti per lavorare nel mondo dell’assistenza

Due corsi di formazione gratuiti per entrare nel mondo dell’assistenza. A promuoverli è l’agenzia formativa Seform in collaborazione con le Acli di Arezzo che, a partire dal mese di settembre, attiverà percorsi specifici rivolti a cittadini disoccupati o inoccupati iscritti ai Centri per l’Impiego con l’obiettivo di fornire nuove competenze professionali utili per un reinserimento lavorativo in mansioni sempre più richieste sul territorio per il benessere di persone fragili, anziane o non autosufficienti. I primi due cicli di lezioni teoriche e pratiche permetteranno di diventare Assistente Familiare o Addetto all’Assistenza di Base, concretizzando un progetto inserito nell’ambito di GiovaniSì della Regione Toscana e sostenuto con fondi PNRR e GOL – Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori.

Il corso per Assistente Familiare preparerà professionisti per l’assistenza a persone fragili, anziane o non autosufficienti direttamente presso il loro domicilio, con settanta ore di formazione in aula con cui sarà possibile ottenere una certificazione delle competenze ADA/UC 2275. Una seconda opportunità sarà fornita dal corso per Addetto all’Assistenza di Base che rappresenta un primo passo per svolgere attività rivolte al supporto quotidiano di persone non autosufficienti o parzialmente autosufficienti in ambito domiciliare o in strutture socio-sanitarie, con mansioni collegate al benessere, all’igiene, alla sicurezza, alla vicinanza e alla dignità dell’assistito. Questo ciclo di lezioni prevede quasi seicento ore di formazione complessiva tra la teoria in aula e la pratica in strutture accreditate, rilasciando un attestato di qualifica di livello III EQF che può poi trovare seguito con un modulo integrativo per diventare Operatore Socio Sanitario. Entrambi i percorsi saranno ospitati dalla sede della Seform in via Calamandrei, mentre per ottenere ulteriori informazioni e per ricevere un orientamento sulle lezioni e sulle iscrizioni è possibile rivolgersi alle Acli di Arezzo in via Montefalco.