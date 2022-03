UCRAINA – Prosegue la Spesa Sospesa nei mercati, un’iniziativa di Coldiretti Toscana

La Spesa Sospesa per l’Ucraina prosegue nei mercati di Campagna Amica con la collaborazione di Giovani e Donne di Coldiretti.

I cittadini potranno, anche questo fine settimana, fare offerte per acquistare prodotti nei mercati contadini di Campagna Amica, da inviare ai civili del martoriato paese dove iniziano a scarseggiare le scorte alimentari o da donare alle migliaia di profughi che stanno arrivando in Italia. La scorsa settimana sono stati raccolti 15 quintali di beni alimentari in poche ore.

L’appuntamento con l’iniziativa della Coldiretti è per sabato 12 marzo nei mercati degli agricoltori. I punti di raccolta della Spesa Sospesa saranno attivati presso i mercati di Firenze al Parco delle Cascine, Aulla in Lunigiana (Piazza della Vittoria), Arezzo (via Mincio, 3), Siena (via Paolo Frajese, 11/13) e Grosseto (via Roccastrada, 2) contestualmente all’iniziativa “Il fiore della solidarietà” in occasione della 1° giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari in collaborazione con Opi Grosseto.

Per tutta la mattina i consumatori avranno la possibilità di fare una donazione libera grazie alla quale acquistare prodotti a favore della popolazione ucraina, sul modello dell’usanza campana del “caffè sospeso”, quando al bar si lascia pagato un caffè per il cliente che verrà dopo. In questo caso si tratta di frutta, verdura, formaggi, salumi e ogni tipo di genere alimentare Made in Italy, di qualità e a km zero tra quelli proposti dagli agricoltori di Campagna Amica con il supporto dei giovani e delle donne della Coldiretti. Ma la campagna di solidarietà interesserà i farmers market in tutte le regioni (l’elenco è sul sito http://www.campagnamica.it).?

Per informazioni www.toscana.coldiretti.it, pagina ufficiale Facebook @coldiretti.toscana e canale ufficiale YouTube “Coldiretti Toscana”