Arezzo, con la Battaglia di Scannagallo tre giornate di eventi nella storia della Toscana

Un viaggio indietro nel tempo per rivivere episodi, usanze e tradizioni della Toscana del sedicesimo secolo. Da venerdì 15 a domenica 17 maggio torna la rievocazione della Battaglia di Scannagallo che, in questa edizione, sarà eccezionalmente diffusa tra Pozzo della Chiana, Foiano della Chiana e Marciano della Chiana, andando a proporre un ricco programma di iniziative con accampamenti storici, cortei, esibizioni e momenti di approfondimento, fino alla suggestiva ricostruzione dello scontro del 1554. L’evento, organizzato dall’associazione culturale Scannagallo, rappresenta uno degli appuntamenti maggiormente identitari del territorio capace di unire rigore storico, spettacolo e partecipazione per dar vita a un’esperienza immersiva con cui rivivere i fatti avvenuti in Valdichiana nell’estate del 1554 quando l’esercito fiorentino di Cosimo I de’ Medici sconfisse l’esercito senese e gettò le basi per la costituzione del Granducato di Toscana.

Il valore culturale e rievocativo della Battaglia di Scannagallo è stato recentemente ribadito dalla vittoria del bando “Sostegno alle manifestazioni di rievocazione storica” promosso dalla Regione Toscana a favore delle iniziative capaci di abbinare valorizzazione della memoria, promozione del territorio, educazione delle nuove generazioni, rilevanza internazionale e capacità di animare luoghi e comunità locali. La manifestazione, organizzata con i patrocini dei Comuni di Foiano della Chiana e di Marciano della Chiana, ha così ottenuto un importante riconoscimento istituzionale ed è stata annoverata tra le migliori rievocazioni storiche toscane. L’apertura dell’evento sarà alle 19.00 di venerdì 15 maggio con l’attivazione dell’area degli accampamenti a Pozzo della Chiana, mentre alle 21.45 il centro storico di Marciano della Chiana diventerà teatro dell’arrivo in corteo dell’esercito franco-senese illuminato dalle torce per la ricostruzione dell’assalto notturno al castello. Il programma del giorno successivo entrerà nel vivo alle 15.45 in piazza Cavour a Foiano della Chiana con il ritrovo dei gruppi storici e con il ricordo del sacco di Foiano tra brani recitati e salve di archibugi, continuando poi alle 16.30 con la “Camminata nella Storia” insieme ai rievocatori che accompagneranno il pubblico fino al Tempio di Santo Stefano della Vittoria a Pozzo della Chiana dove andrà in scena l’esibizione di musica, danze e combattimenti del XV e del XVI secolo. La serata proseguirà alle 21.30 con spettacoli itineranti negli accampamenti e culminerà alle 22.30 con la “incamiciata notturna” che rievocherà l’assalto senese al campo imperiale. Domenica 17 maggio, infine, sarà previsa un’intera giornata di eventi a partire dalle 11.00 con le prime manovre militari: il cannoneggiamento e il tentativo di sortita senese nel parco della battaglia a Marciano della Chiana saranno seguiti dalla ricostruzione del percorso storico degli eserciti tra rievocatori, animali da soma e traino dei cannoni in un’esperienza immersiva basata sulle cronache dell’epoca. Il momento più atteso e suggestivo sarà poi, alle 17.00, a Pozzo della Chiana con il corteo storico di tutte le compagnie e la rievocazione della Battaglia di Scannagallo con oltre duecento figuranti accompagnati dalla narrazione del banditore e impegnati in combattimenti realistici con armi bianche e archibugi, seguendo fedelmente gli schemi storici. Il tutto sarà reso ancora più suggestivo dalla scelta, per la prima volta dal 2001, di ambientare l’evento direttamente sui terreni originali dello scontro, offrendo al pubblico la possibilità di osservare il paesaggio dalla stessa prospettiva immortalata da Giorgio Vasari nel Salone dei Cinquecento di Firenze. Per tutta la durata dell’evento sarà possibile visitare liberamente l’area degli accampamenti e della battaglia, mentre ogni sera dalle 20.00 sarà attiva la “Cena al campo di battaglia” con stand gastronomici. Per ulteriori informazioni o per conoscere il programma completo è possibile visitare il portale e i social dell’associazione Scannagallo.