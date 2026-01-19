Un tesoro di saggezza popolare: presentazione del volume “Proverbi italiani” di Francesco Serdonati

Il 30 gennaio 2026, alle ore 17:30 a Firenze, la Sala Convegni della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze ETS ospiterà un evento culturale di grande rilievo: la presentazione dell’opera monumentale Proverbi italiani di Francesco Serdonati, curata da Paolo Rondinelli e pubblicata dall’Accademia della Crusca nel 2024.

Il testo, articolato in tre volumi per un totale di oltre 1850 pagine, rappresenta la prima edizione completa dell’imponente raccolta di 26.018 proverbi italiani compilata da Serdonati tra la fine del Cinquecento e l’inizio del Seicento. L’opera, rimasta inedita per secoli, è stata ricostruita grazie al manoscritto originale e a una copia realizzata da Leopoldo de’ Medici nel XVII secolo, colmando le lacune della versione autografa.

La raccolta non si limita a elencare i proverbi: Serdonati li arricchisce con commenti personali, riflessioni letterarie e riferimenti alla tradizione popolare, offrendo uno spaccato vivace e profondo della cultura dell’epoca.

L’incontro sarà introdotto da Aureliano Benedetti, presidente emerito della Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze, e da Giuseppe Rogantini, presidente dell’Associazione Amici dell’Accademia della Crusca. La coordinazione sarà affidata a Domenico De Martino.

Interverranno Nicoletta Maraschio, presidente onoraria dell’Accademia della Crusca, Francesca Cialdini, docente all’Università di Modena e Reggio Emilia, Carlo Lapucci, scrittore e studioso di tradizioni popolari. Sarà presente il curatore Paolo Rondinelli per condividere il percorso di ricerca e curatela che ha portato alla pubblicazione.

L’evento si terrà presso la Sala Convegni, Fondazione Biblioteche Cassa Risparmio Firenze ETS, Via Bufalini 6, Firenze.

L’ingresso è libero fino a esaurimento posti.