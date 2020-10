EVENTI – Presentato “Il Codice Veritas”

Esce oggi quando abbiamo ancora negli occhi la tragedia del Bataclan ma manoscritto primigenio risale addirittura al 2009. Il che lo rende pure profetico. E non è un caso che sia ambientato proprio a Parigi. Una ville lumiere da distopia dove la minoranza islamica è diventata maggioranza costringendo i cristiani e le altre minoranze a vivere confinati nella cittadella. È il futuro da Medioevo nell’anno 2046 su cui si sviluppa “Il Codice Veritas” (un’ammiccante suggestione alla Dan Brown) di Andrea Marzovilla (SEM, 2020). Il libro è stato presentato quest’oggi nella splendida cornice del Conventino con l’introduzione del sociologo Edoardo Tabasso.

Un futuro distopico ma non certo irreale, a cominciare da quanto avvenuto, fin dall’inizio del 2000, nelle banlieue, francesi e non solo, terreno di coltura perfetto per il terrorismo islamico. La violenza interreligiosa è in aumento nelle città dell’Europa − non più solo nelle periferie degradate − a forte componente multiculturale: da Londra, alla già citata Parigi e financo in molte città del Belgio e della Svezia, come spesso ha denunciato un osservatore attento come Giulio Meotti del Foglio. C’è poi da rimarcare il fattore dei tassi di natalità che vedono l’Occidente in costante ritirata, a fronte invece di una minoranza islamica molto prolifica. Non stupisce pertanto il successo di pubblico e di critica già riscontrato da “Il Codice Veritas” che ci parla di un 2046 tremendamente vicino.