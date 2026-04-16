folonari premio vinitaly 26

Vinitaly, Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute premiati come migliori ambasciatori del territorio 2026

Premiata a Verona la visione aziendale che unisce impresa, territorio e cultura

Foto di Redazione Redazione16 Aprile 2026
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Giovanni e Ambrogio Folonari Tenute è Vinitaly Territory Ambassador. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al Presidente Giovanni Folonari da Federico Bricolo, Presidente di Verona Fiere, alla presenza di Filippo Folonari e del Direttore Generale di Verona Fiere Gianni Bruno.

Il Premio Vinitaly Territory Ambassador celebra l’impegno imprenditoriale dell’azienda, la sua visione profonda del rapporto tra impresa, territorio e cultura e la sua opera di autentica valorizzazione del Made in Italy. “Con la realizzazione dei relais di charme Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo e del ristorante La Pietra a Greve in Chianti – recita la motivazione del Premio – Ambrogio e Giovanni Folonari Tenute ha saputo trasformare un sogno in realtà, rispettando il territorio e valorizzandone ogni sfumatura. Attraverso l’impiego di maestranze locali e materiali a km 0, ha dato vita a un progetto che non è solo ospitalità, ma espressione concreta di identità, tradizione e sostenibilità”.

“L’innovazione non implica una rottura con il passato, aiuta anzi a riscoprire le proprie radici, reinterpretandole con sensibilità contemporanea – ha dichiarato il Presidente Giovanni Folonari Con il grande progetto di ospitalità delle Tenute del Cabreo, abbiamo scelto di radicarci nel territorio ed esaltarne le peculiarità e le tradizioni, contribuendo in questo modo alla sua valorizzazione”.

Le Tenute del Cabreo, dove da più di 40 anni nascono gli storici Supertuscan dell’azienda, sono il cuore dell’ospitalità firmata Folonari. Qui, immersi nelle vigne, sorgono i due eleganti relais Borgo del Cabreo e Pietra del Cabreo, realizzati grazie al recupero di antichi insediamenti rurali. Qui il ristorante La Pietra offre ogni giorno i piatti della tradizione chiantigiana rivisitati in chiave moderna.

A partire dal mese di maggio, completerà questo microcosmo la nuova Cantina del Cabreo, con il suo perfetto equilibrio tra tradizione e innovazione: una tappa irrinunciabile nei percorsi enoturistici del Chianti Classico, grazie all’evoluzione tecnologica che ottimizza il processo di vinificazione e a scelte stilistiche armoniche, che rispettano l’identità del territorio.

 

Foto di Redazione Redazione16 Aprile 2026
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