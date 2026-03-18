“Love Bombing”: presentazione del libro tra sogno americano e realtà globale

Lunedì 30 marzo 2026, dalle 11:30 alle 13:00, Unicollege Firenze ospiterà nella sua sede in Via Bolognese 52, la presentazione del romanzo “Love Bombing” di Raffaele Passerini,Docente di “Arts & Cultural Management”

e “Media Management” presso Rome Business School (RBS). L’evento, moderato dalla Prof.ssa Alessandra Andreani (Dip. Lingue Applicate & Responsabile Orientamento Unicollege), offrirà l’occasione per un dialogo aperto con l’autore sui temi della lingua e della cultura globali.

Il romanzo esplora la New York dei primi anni dieci del 2000, vista attraverso gli occhi di un europeo immerso nel sogno americano. Tra competitività, etica del lavoro e luoghi familiari evocati dai film, Passerini racconta una città dove attrazione, accoglienza e selezione si intrecciano, rendendo la metropoli al contempo accessibile e irraggiungibile. Un contesto ricco di mescolanze culturali, trasformando la Grande Mela in una vera e propria babele, fucina di innovazione e punto nevralgico del mondo contemporaneo.

Iscrizioni aperte all’evento qui