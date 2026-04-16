Arezzo, estate all’insegna dei Summer Camp per il Valtiberina Tennis

L’estate del Valtiberina Tennis sarà nuovamente all’insegna dei Summer Camp. Il circolo di Sansepolcro ha avviato il conto alla rovescia verso la nuova edizione dei campi solari che, con partenza da lunedì 15 giugno, prevederanno sette settimane ricche di attività ludiche, creative e motorie per offrire un servizio alle famiglie nel periodo senza scuola. La macchina organizzativa è già attiva per ospitare bambini e bambine dai quattro anni di età a cui verrà proposta un’esperienza estiva tra sport, gioco, socializzazione ed educazione, facendo affidamento sulle professionalità e sulla preparazione di tecnici e maestri del Valtiberina Tennis.

I Summer Camp saranno ospitati dal lunedì al venerdì dall’impianto polisportivo del PalaPiccini dove sono presenti campi all’aperto e spazi al chiuso adatti per ogni momento della giornata e per ogni condizione metereologica. Le attività sportive di tennis, padel, beach volley, beach tennis e calcetto potranno dunque essere affiancate da laboratori manuali e creativi per acquisire nuove capacità, inoltre le diverse settimane verranno arricchite da altre proposte che potranno comprendere momenti da trascorrere in piscina ed esperienze alla scoperta del territorio. La volontà del circolo biturgense, infatti, è di rinnovare un’offerta sempre variegata in cui unire attività fisica, creatività, socializzazione, svago e occasioni in cui confrontarsi e mettersi in gioco. Ogni giornata sarà aperta dall’accoglienza in programma tra le 8.15 e le 9.00, seguita dalla divisione dei partecipanti in gruppi omogenei in relazione all’età; successivamente si alterneranno lezioni, giochi e tornei tra varie discipline sportive con la conclusione prevista con una triplice formula per assecondare le specifiche esigenze delle famiglie fino alle 13.00 senza pranzo, fino alle 14.00 con pranzo o full-time fino alle 17.30. I Summer Camp proseguiranno fino a venerdì 31 luglio, con preiscrizioni già aperte rivolgendosi alla segreteria del PalaPiccini in via Saragat o chiamando il numero 375/63.03.42.