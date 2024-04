Siena, le terme di Chianciano protagoniste su Rai Premium

Le Terme di Chianciano, uno dei poli termali più conosciuti della Toscana, tra la Val di Chiana e la Val d’Orcia, patrimonio dell’UNESCO, saranno protagoniste della nuova puntata de “Le strade del benessere”, in onda su Rai Premium. La trasmissione, condotta dal giornalista toscano Stefano Bini, è una proposta inedita e curiosa nel panorama televisivo italiano e racconta la storia di sei tra le più belle e curative stazioni termali italiane sotto il profilo olistico, medico e alimentare, evidenziando il perfetto connubio tra i territori che le circondano e gli aspetti storico-culturali che le caratterizzano.

L’appuntamento è per Domenica 28 aprile alle 16.50, con la puntata interamente dedicata alle Terme di Chianciano durante la quale verranno toccati diversi temi, dal paesaggio in cui sono “immerse”, ai percorsi benessere, alla ricca storia e tradizione culturale del territorio fino alle esperienze enogastronomiche. Centrale sarà il focus legato alle proprietà benefiche delle sue acque, che rendono il polo termale toscano meta ideale per la cura e la depurazione del corpo e della mente: l’acqua termale di Chianciano, infatti, è ricca di elementi come il calcio, il magnesio, il bicarbonato e il solfato, capaci di stimolare la digestione, di regolare la funzionalità intestinale e a depurare il fegato.

Non mancheranno interviste ricche di spunti; la Dott.ssa Roberta Mannucci, Nutrizionista del Centro Medico “Institute For Health”, di Terme di Chianciano, parlerà invece di benessere enogastronomico, illustrando una ricetta in particolare, i pici all’aglione, che coniuga perfettamente i sapori tipici toscani e la consapevolezza di come il benessere derivi anche dall’alimentazione, concetto che Terme di Chianciano abbraccia proponendo (il “Percorso del Gusto”, una degustazione enogastronomica che si sposa perfettamente con i percorsi di salute e benessere proposti da Terme.)

La Dott.ssa Silvia Barrucco, medico termale e giornalista, toccherà tutti gli aspetti delle cure in convenzione con il Servio Sanitario Nazionale, passando in rassegna le proprietà specifiche delle acque e dei fanghi termali e descrivendo l’offerta completa del Centro Medico.

La dott.ssa Irene Vannuccini, responsabile Marketing e Comunicazione di Terme di Chianciano, racconterà il borgo di Chianciano Terme proponendo un itinerario su misura, dalle bellezze del centro storico al Museo Archeologico, dalle eccellenze vitivinicole alle strutture delle Terme Sensoriali, nel Parco Acqua Santa, e delle Piscine Termali Theia;

Domenica 28 aprile su Rai Premium alle ore 16.50 inizia quindi un viaggio ricco di storia, cultura, cure mediche, benessere olistico ed enogastronomia. Un piacere a 360° dove è d’obbligo fermarsi, immergervi e perdere la cognizione del tempo: benvenuti alle Terme di Chianciano.