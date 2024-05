Lucca, Half Marathon: divieti e traffico in occasione della manifestazione sportiva

La mattina di domenica 5 maggio si terrà a Lucca la Half Marathon con un percorso che interesserà quasi tutto il circuito del viale delle Mura urbane, i viali di circonvallazione e alcune strade del centro storico; sono previste alcune limitazioni per il traffico. Dalle ore 6.00 alle ore 12.00 di domenica 5 maggio divieto di sosta con rimozione in alcune porzioni di corso Garibaldi, via Carrara (in prossimità della scesa San Colombano) e in piazzale Arrigoni (lati sud e nord), piazzale Verdi in prossimità scesa baluardo San Donato. Dalle ore 8.30 fino alla fine della competizione (non oltre le 12.30 divieto di transito veicolare in piazzale Verdi e attraverso porta Sant’Anna, in via Vittorio Emanuele, via Burlamacchi (fra corte Frediani e via Vittorio Emanuele), piazza S. Alessandro, zone pedonali di piazza S. Michele – via Beccheria – piazza del Giglio – via del Duomo, in piazza Antelminelli, via dell’Arcivescovato (piazzale Arrigoni), via della Rosa (fra via del Fosso e via del Giardino Botanico), via del Fosso ( fra via del Seminario e via della Rosa) e Corso Garibaldi. I viali di circonvallazione sempre fra le ore 8.30 e le 12.00 subiranno restringimenti con corsie lato Mura riservate alla competizione.