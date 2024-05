Firenze, proseguono gli appuntamenti con Salotto S.U.S.I.

Salotto S.U.S.I. il progetto culturale ideato dalla nascente associazione COmpagNia ARTIstica SUSI di Fabio Balzano, Enrica Berti e Virginia Puccianti

Mercoledì 8 maggio 2024



dalle 20.00 Aperitivo* con Chiara White (cantautrice)

Cantautrice fiorentina, esordisce sul mercato discografico nel dicembre del 2017 con

“Biancoinascoltato” (Suburban Sky-Audioglobe). Un album dedicato al viaggio, reale e

immaginario, nello spazio e nel tempo, un viaggio di ricerca di se stessi e dell’essenza

delle cose, spesso dimenticata e inascoltata, appunto. Con questo primo lavoro, di cui

“Praga” è il primo singolo, ottiene diversi riconoscimenti, dalla vittoria del premio

Zonta, per la miglior canzone d’autrice del 2018 all’apertura di un concerto di Ginevra

di Marco; inoltre: semifinalista al Premio De André e ad Area Sanremo 2018 e finalista

al Proscenium Festival 2019 e all’Artista che non c’era 2021.

Nel maggio del 2021 esce il suo nuovo album Pandora, un concept album dedicato ai

nostri mostri interiori, una sorta di bestiario ispirato al mito di Pandora, uno

scontro/incontro catartico coi propri demoni, interiori e non, declinato al femminile. Il

primo singolo Neroseppia (più di 100000 ascolti su Spotify), brano dedicato all’ombra

oscura della depressione, è finalista nel prestigioso premio Bianca d’Aponte 2021 e

vincitore del secondo premio del Vibrasong contest 2021.

a seguire

intervista all’artigiano, chi sarà presente a questa puntata?!

Gianni Salamone

parole sul videoclip ” SINESTESìA ” dell’album LA MIA VERTICALITÀ uscito nel dicembre

2022 dal quale a breve uscirà il videoclip di un altro singolo “L’ENTROPIA NELLE

PAROLE”

INGRESSO LIBERO

Mercoledì 15 maggio 2023

dalle ore 20.00 aperitivo* con COmpagNia ARTIstica SUSI

momento di incontro e scambio idee per costituire l’associazione che ha come obiettivo aggregare artisti da vario tipo per dar vita a festival e momenti di scambio di arti; siete tutti invitati.

INGRESSO LIBERO

Venerdì 17 maggio 2023

dalle ore 20.00 aperitivo* con Ged Collab

presentazione progetto Styling e Makeup con

la costumista Giulia Di Renzo

la make-up artist Elisabetta Zanieri

e la truccatrice Daria LyubchenkoGioco

a seguire dalle ore 22.00

Manuela Bollani in PUNTANDO G

Omaggio a Giorgio Gaber e all’ammòre

Musica parole e danze con Fabio Balzano in Marabesque

Fabio Balzano cantautore chitarrista performer fiorentino classe 1978 autore dei dischi

“Per Dieci Minestre” 2014 “Rabbia Rosa” 2016 song book dedicato a Rosa Balistreri

di cui è pronipote e “Luoghi Latitanti” scritto nel 2019 con riedizione 2024 .

Nel 2021 fonda il progetto Marabesque da cui il primo Singolo “Marabesque”

registrato e girato in live il 10 settembre 2024.

CONTRIBUTO ARTISTICO DI € 10,00

* dalle ore 20.00 alle ore 21.30 è possibile far apericena con il tagliere ricco di assaggi (anche vegetariani) del Privè: € 20,00 calice di vino incluso

[si consiglia la prenotazione: 392 5437467]

Per info e orari del programma

https://entro.in/salottosusi

www.facebook.com/SalottoSusiShow