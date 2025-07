Siena, i giovani Vegni, Muzzi, Ense e Tasselli completano il roster della Stosa

Quattro prodotti del vivaio rossoblù vanno a completare il roster della Stosa 2025/2026. Francesco Vegni (guardia, 2007), Francesco Muzzi (play/guardia, 2007) Andrea Tasselli (ala, 2009) e Matteo Ense (play, 2009) faranno parte del roster della Virtus e saranno a disposizione di coach Evangelisti a partire dalla preparazione precampionato. Vegni ed Ense hanno già maturato esperienza con la prima squadra, avendo anche esordito in B Interregionale nella passata stagione.

Ense e Tasselli, entrambi 2009, sono arrivati lo scorso anno grazie alla collaborazione con la Pallacanestro Grosseto. Muzzi invece è un prodotto del settore giovanile rossoblu, dove ha iniziato a giocare sin dal minibasket e vedrà adesso il proprio percorso coronato dall’arrivo in prima squadra. Lo stesso Muzzi, insieme a Vegni, farà anche parte della formazione Under 19 Eccellenza.

«Si tratta di una grande opportunità sia per loro, che potranno misurarsi in un contesto competitivo coma la B Interregionale, che per noi come società, visto che potremo ancora una volta raccogliere i frutti del lavoro fatto nelle giovanili e vedere i nostri ragazzi arrivare in prima squadra – afferma il ds Gabriele Voltolini – Oltre ai quattro che saranno parte integrante della roster sin dall’inizio, durante l’anno porteremo dentro, come sempre fatto, anche altri ragazzi meritevoli che si metteranno in mostra durante la stagione. La Virtus deve essere una continuazione di un percorso che dal basso verso l’alto porta a esordire o anche solo allenarsi con la prima squadra, che rimane un punto d’arrivo reale per tutto il nostro settore giovanile. Siamo molto contenti per questi quattro ragazzi, in particolare per Francesco Muzzi che è un prodotto virtussino al 100% avendo iniziato nel nostro settore minibasket per poi proseguire il percorso nelle giovanili rossoblu. Questo deve essere il nostro obiettivo, quello di lanciare sempre di più i nostri ragazzi in prima squadra; ci stiamo lavorando da anni e il fatto che loro quattro siano all’interno del roster è importante anche come stimolo per tutti i giovani che giocano nel nostro vivaio».