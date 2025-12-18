A Firenze torna ARTour del Gusto Toscano: sapori artigiani e idee regalo natalizie in piazza Strozzi

Da venerdì 19 a domenica 21 dicembre piazza Strozzi ospiterà una nuova edizione di ARTour del Gusto Toscano, la mostra mercato dedicata all’artigianato alimentare di qualità, organizzata da CNA Firenze Metropolitana con il patrocinio del Comune di Firenze e il contributo di Enegan.

Per tre giorni, dalle 10 alle 20, saranno presenti 27 espositori, con un’offerta che spazia da salumi e formaggi a vino, olio, miele, caffè e cioccolato, passando per pasticceria artigianale, pasta fresca, birre e liquori. Accanto ai prodotti alimentari, anche oggettistica e accessori per la cucina e la tavola, realizzati a mano.

Un’edizione collocata a ridosso delle festività natalizie: tra i banchi si potranno trovare prodotti gastronomici pensati per le tavole della Vigilia e di Natale, non solo specialità per i menu delle feste, ma anche idee regalo artigianali, adatte a chi cerca proposte di qualità da mettere sotto l’albero.

L’iniziativa punta a valorizzare la filiera dell’artigianato alimentare e il Made in Tuscany, offrendo ai visitatori la possibilità di acquistare direttamente dai produttori e conoscere da vicino il loro lavoro.

Anche questa edizione è legata alla mostra dedicata al Beato Angelico in corso a Palazzo Strozzi: grazie a una convenzione tra Fondazione Palazzo Strozzi e CNA, chi effettuerà acquisti ad ARTour potrà accedere alla mostra con biglietto ridotto.

Gli espositori sono: Apisticamente (miele), Az. Ag. Le Mortinete (olio), Biscottificio l’Undicesimo (pasticceria), Biscottificio Santi – Migliana (pasticceria), Candeleira (candele), Chiarugi 1952 (macina pepe, sale e spezie), Delizie del Marchesato (gastronomia calabrese), Edoardo Marmeggi (olio), Emporio Miss Dora (ceramica), Frantoio Masaccio (olio), Gabriele Rocchi (pasticceria), Gin Silvae (liquori), Il Piemontese (formaggi), La Corte dei Goliardi (vino), La Sosta Specialty Coffee (caffè), Làbaro di Firenze (liquori), L’Esclusiva da Francesco (salumi e formaggi), Nonno Lancia (salumi e formaggi), Pastificio Fiorentino (pasta fresca), Podere Lemniscata (miele, birra e infusi alla lavanda), Stefania Baffetti (oggettistica in legno di olivo), Studio Ceramico Giusti (ceramica), Tanta Roba (formaggi e salumi), Terre di Matilde di Canossa (aceto), Torrefazione Mokalux (caffè), Torta Pistocchi (cioccolato), Visionair (gin).